TOBB verilerine göre temmuzda kurulan şirket sayısı yüzde 47 arttı

Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kurulan-kapanan şirket istatistiklerine göre Kurulan şirket sayısı, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 47 artarak 9 bin 713, kapanan şirket sayısı da yüzde 42,9 artışla 2 bin 889 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), temmuz ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2024'ün ilk 7 ayında, 2023'ün ilk 7 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 14,5, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 31,3, kurulan kooperatif sayısı yüzde 8,2 azaldı.

Kapanan şirket sayısı ise 2024'ün ilk 7 ayında, 2023'ün ilk 7 ayına göre yüzde 28,3 kapanan kooperatif sayısı yüzde 9,1 artmış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 36,8 azalış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 artış oldu

Rapora göre Temmuz 2024'te, Temmuz 2023'e göre kurulan şirket sayısı yüzde 4,2 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 5,3, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1 azaldı. Ayrıca kapanan şirket sayısı 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 39,8, kapanan kooperatif sayısı yüzde 12,4 oranında artmış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise yüzde 41,5 azalış oldu.

Temmuz 2024'te kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 74,5 artış oldu

Raporda verilerinde bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı 47, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 61,7, kurulan kooperatif sayısı yüzde 74,5 oranında artış oldu Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 42,9,kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 56,5, kapanan kooperatif sayısında yüzde 35,1 artış gerçekleşti.

Bayburt ve Ardahan'da şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

2024 yılı Temmuz ayında kurulan toplam 9 bin 980 şirket ve kooperatifin yüzde 86,2'si limited şirket, yüzde 11,1'i anonim şirket, yüzde 2,7'si ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,8'i İstanbul, yüzde 10,9'u Ankara, yüzde 5,9'u İzmir'de kuruldu. Öte yandan Bayburt ve Ardahan'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Şirket ve kooperatiflerin 3 bin 364'ü ticaret, bin 399'u imalat ve bin 352'si inşaat sektöründe kuruldu

Şirketlerin faaliyet göstereceği alanları da paylaşıldığı rapora göre, şirket ve kooperatiflerin 3 bin 364'ü ticaret, bin 399'u imalat ve bin 352'si inşaat sektöründe kuruldu Temmuz 2024'te kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 447'si inşaat, 374'ü toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 127'si imalat sektöründe yer aldı

Temmuz ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin; bin 51'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 421'i imalat, 307'si inşaat sektöründe yer aldı. Yine kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 597'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 273'ü inşaat, 157'si imalat sektöründeki şirketler oldu.

681 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

Temmuz 2024'te kurulan 681 yabancı ortak sermayeli şirketin 434'ü Türkiye, 22'si İran, 17'şer tanesi Almanya ve Çin ortaklı olarak kuruldu. Kurulan 681 yabancı ortak sermayeli şirketin 91'i anonim, 590'ı limited şirket olarak faaliyet gösterdi.

2024 yılında kurulan şirketlerin 561'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 210'ar adet olmak üzere İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri ve İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı sektöründe kuruldu

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 77,1'ini ise yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu. - ANKARA