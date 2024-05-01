TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, İran\'da Turizm Paneline Katıldı

Ekonomi

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, İran İsfahan'da düzenlenen Turizm Paneline katıldı. Ülken, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ve TOBB Yönetim Kurulunu temsilen bulunduğu İran temaslarının son bölümünde, 'Birbirine Daha Bağlı ve Güçlü Bir Asya için Turizm: Sağlık Turizmi' konulu Yuvarlak Masa Toplantısı'nda Türkiye adına bir konuşma yaptı.

Ülken Türkiye'nin giderek artmakta olan sağlık turizmi potansiyeline vurgu yaparak, yaptığı konuşmasında, "Bugün burada, bu güzel tarihi şehirde, Nısf-i Cihan'da, dünyanın yarısı İsfahan'da bulunmaktan mutluyum. Mükemmel organizasyon ve sıcak karşılamalarından dolayı İran Odasına ve İsfahan Odasına teşekkür ediyorum. Asya İşbirliği Diyaloğunun ikinci iş etkinliği için çok teşekkür ederim. TOBB olarak 2021 Ocak ayında pandemi döneminde ilk iş etkinliğine ev sahipliği yapmış olmamızdan büyük mutluluk duyuyorum. Asya İşbirliği Konseyi'nin ikinci iş etkinliğinde fiziki olarak hep birlikte olmaktan mutluyuz. Bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nu temsilen buradayım. TOBB olarak kurallara dayalı küresel sistemde açık ve adil ticareti savunuyor, şeffaf ve öngörülebilir iş ortamını teşvik ediyoruz. Geniş bir uluslararası ağın aktif üyesiyiz. Türkiye, iki kıtayı Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlıyor ve Doğu ile Batı arasında bir köprü konumunda. Türkiye bu bölgenin sanayi merkezidir. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği, coğrafi yakınlık ve lojistik avantajlar sayesinde Türkiye, AB tedarik zincirlerinin en önemli tedarikçilerinden biri haline geldi. Otomobil, beyaz eşya, tekstil, inşaat malzemeleri gibi birçok sektörde Avrupa'nın ana tedarikçileri arasında yer alıyoruz. Dünya çapında en büyük iki yüz elli müteahhitlik firmasının neredeyse altıda birini Türk firmaları oluşturuyor. Türkiye aynı zamanda dünyanın en iyi altı turizm destinasyonu arasında yer alıyor. Asya ile ilişkilerimizi birçok yönden daha da geliştirmek istiyoruz. Türkiye Asya'yla daha fazla ilişki kurmanın yollarını arıyor. Bölgeyle ticaret hacmimiz 50 milyar dolar. Asyalı şirketlerle yeni ortaklıklara ve işbirliklerine açığız. Şimdi sizlere sağlık turizminden ve ülkeler arası sağladığı bağlantılardan bahsetmek istiyorum. Sağlık turizmi, uluslararası sağlık hareketliliği potansiyelini kullanarak sağlık kurumlarının büyümesini sağlayan bir turizm türüdür. Sektörün popülaritesi her geçen yıl artıyor" ifadelerine yer verdi.

"Birlikte çalışmaya hazırız"

Sağlık turizminin özellikle son on yılda büyük bir ilerleme kaydettiğini sözlerine ekleyen Ülken, konuşmasının devamında "2017 verilerine göre dünyada 11 milyon kişi sağlık turizmi amacıyla seyahat etti. Şu anda bu sayı 130 milyar dolar harcamayla 30 milyona ulaştı. Bu rakamın önümüzdeki 8 yıl içinde 350 milyar ABD Dolarına çıkması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere giden sağlık turistleri, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru kaymıştır. Bu değişimin birçok nedeni var. Gelişmiş ülkelerdeki bekleme sürelerinin uzaması, artan yaşam süresi ve sağlık hizmetlerinde maliyet baskıları bunun en önemli nedenleridir. Bugün Türkiye'de sağlık turizmi yetki belgesine sahip dört binin üzerinde sağlık kuruluşu bulunmaktadır. Türkiye, hizmet kalitesi, hizmetlere erişilebilirlik ve birçok ülkeye kıyasla düşük maliyetli hizmet sunumu ile dünyanın birçok bölgesinden sağlık turisti çekmektedir. Bu büyümede Türkiye'de uygulanan stratejilerin önemli rolü var. Dünya sağlık turizmi sektörünün önde gelen aktörlerinden biri olmak istiyoruz. Bu nedenle 2021 yılında TOBB bünyesinde Türkiye Uluslararası Sağlık Turizmi Konseyi'ni oluşturduk. Konsey,3 yılı aşkın süredir sağlık turizmi sektörünün gelişimine katkı sağlamak için çalışmaktadır. Bu Mecliste özel sağlık kurumları, fizik tedavi ve tüp bebek merkezleri, huzurevleri, sağlık turizmi aracı kuruluşları ve STK'lar aktif olarak çalışmaktadır. Meclisimizin amacı Türkiye'yi bir cazibe merkezi haline getirmek ve hasta payını artırmaktır, Son dönemde özellikle bölgemizde sağlık turizminde yaşanan gelişmelerin çok önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Birlikte çalışmaya hazırız. Tekrar belirtmek isterim ki, bu tarihi kent İsfahan'da bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu konferansın faydalı olacağına ve beklenen sonuçlara ulaşacağına eminim. Hepinizi Türkiye'ye bekliyor, dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - AYDIN