Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galataport'ta görücüye çıktı - Son Dakika
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Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galataport'ta görücüye çıktı

21.09.2022 16:41

TOGG teknolojilerinin sergilendiği 'Konsept Akıllı Cihazı' Galataport'ta görücüye çıktı. Aracın Sedan modeli sergilenirken, yerli otomobili inceleyen vatandaşlar ise devletin TOKİ gibi TOGG alımında da ödeme kolaylığı sağlanmasını bekliyor. Yerli otomobil üzerinde bulunan aydınlatmalı Togg logosu ise Doğu ve Batı'nın birlikteliğini simgeliyor.

TOGG teknolojilerinin sergilediği 'Konsept Akıllı Cihazı' Ayasofya ve Sultanahmet manzarası eşliğinde Galataport'ta görücüye çıktı. Daha önce ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES fuarında sergilenen otomobil, tanıtım amaçlı İstanbul'da sergileniyor. 2023 yılının Mart ayında banttan inecek olan yerli ve milli otomobil TOGG'un sedan modeli vatandaşların ilgi odağı oldu.

"DEVLETİMİZİN TOKİ'DE SAĞLADIĞI KOLAYLIĞI, TOGG İÇİN DE SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUM"

Alman markaların gerisinde kalmayacak olan bir tasarımın olduğunu belirten Nadir Bacaksız, "Otomobil ek kelimeyle muhteşem görünüyor. Devletimiz vatandaşlar için TOKİ'de kolaylık sağlandığı gibi TOGG için de kolaylık sağlayacaktır. Dizayn olarak internet ağı var, ön paneller, koltuklar direksiyon çok güzel görünüyor. Evdeki elektrikli eşyayı, eve gitmeden arabadan açabileceğimizi düşünüyorum. Eğer imkanımız olursa bende almak isterim" şeklinde konuştu.

"TASARIMDA DÜNYANIN GERİSİNDE KALMAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Türkiye'nin böyle güzel bir proje yapacağına her zaman inandığını ifade eden Halis Işık, "Tasarım olarak dünyanın gerisinde kalmayacağımızı düşünüyorum. Bizim çok yetenekli tasarımcılarımız var. Kapılar çok hoş duruyor. Genel olarak tasarımı çok iyi duruyor. Önemli olan başlamaktı artık devamı gelecektir" dedi.

Öte yandan otomobil üzerinde bulunan aydınlatmalı Togg logosu ise Doğu ve Batı'nın birlikteliğini simgeliyor.

Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un 'Konsept Akıllı Cihazı' Galatport'da görücüye çıktı
Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un 'Konsept Akıllı Cihazı' Galatport'da görücüye çıktı
Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un 'Konsept Akıllı Cihazı' Galatport'da görücüye çıktı
Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un 'Konsept Akıllı Cihazı' Galatport'da görücüye çıktı
Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un 'Konsept Akıllı Cihazı' Galatport'da görücüye çıktı
Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un 'Konsept Akıllı Cihazı' Galatport'da görücüye çıktı
Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un 'Konsept Akıllı Cihazı' Galatport'da görücüye çıktı
Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un 'Konsept Akıllı Cihazı' Galatport'da görücüye çıktı
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Kaynak: İHA

İstanbul, TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un 'Konsept Akıllı Cihazı' Galataport'ta görücüye çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galataport'ta görücüye çıktı - Son Dakika
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