Togg sahiplerinin deposu ne ne kadara dolacak? Şarj ücretleri belli oldu - Son Dakika
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Togg sahiplerinin deposu ne ne kadara dolacak? Şarj ücretleri belli oldu

03.04.2023 11:03

Yakın zamanda yapılan çekilişle ilk sahipleri belli olan Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un şarj maliyeti de açıklandı. Buna göre, zarif tasarımlı aracın 314 kilometre menzilli bataryaya sahip versiyonu evden 115,8 TL'ye, 523 kilometrelik uzun menzilli diğer versiyonu ise 195,5 TL'ye doldurulabilecek.

Türkiye'nin kısa zamanda büyük mesafe kat ettiği yerli otomobil Togg'da teslim süreci başladı. Geçtiğimiz hafta çekilişle talihlileri belirlenen Togg'a sahip olmak için on binlerce kişi ön başvuru yapmıştı.

BUGÜN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TESLİM EDİLECEK

Çekilişle 20 bin kişiye verilecek olan Togg'lar belirlenmişti. İlk Togg'un teslimi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılacak. Togg'un teslimi bugün saat 16:00'da Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

Togg alanlar deposunu kaç paraya dolduracak? Şarj maliyeti belli oldu

ŞARJ MALİYETİ HESAPLANDI

Araçla ilgili en çok merak edilen konulardan biri de hiç kuşkusuz şarj maliyeti... Bununla ilgili de bir hesaplama yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 1 Nisan 2023 itibarıyla belirlediği yeni fiyatlara göre, 240 kWh'ın üzerinde enerji tüketen konutlar için vergiler dahil kWh başına 2.21 TL ücretlendirme uygulanıyor. İşyerleri için ise tarife 1 kWh/3.78 TL olarak belirlenmiş durumda.

EVDE 115 LİRAYA DOLDURULACAK

Buna göre, TOGG'un 52,4 kWh (314 km menzil) bataryaya sahip versiyonu evden 115,8 TL, işyerinden 198 TL giderle deposunu doldurabiliyor. Aracın TOGG'un hızlı şarj istasyonu Trugo'dan şarj olma maliyeti ise 418,6 TL'ye ulaşıyor. TOGG'un 88,5 kWh batarya kapasitesine sahip (523 km menzil) uzun menzilli diğer versiyonu ise evden 195,5 TL'ye, işyerlerinden 334,5 TL'ye ve hızlı şarj istasyonu Trugo'dan 707,1 TL'ye tamamen deposunu dolduruyor.

YORUMLAR (1)
  • Mehmet Yavuz: helal be reis. projeler bitmiyor. sayende ülke ileriye gidiyor. umarım hızlıca üretim olurda bizde alırız. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Togg'un adı bile yetiyor; şimdi de domain satıyorlar Togg'un adı bile yetiyor; şimdi de domain satıyorlar Zeren: 'TOGG almaya hak kazandığımız için mutlu ve gururluyuz' Zeren: 'TOGG almaya hak kazandığımız için mutlu ve gururluyuz'

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Son Dakika Ekonomi Togg sahiplerinin deposu ne ne kadara dolacak? Şarj ücretleri belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Togg sahiplerinin deposu ne ne kadara dolacak? Şarj ücretleri belli oldu - Son Dakika
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