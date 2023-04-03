Togg sahiplerinin deposu ne ne kadara dolacak? Şarj ücretleri belli oldu

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Türkiye'nin kısa zamanda büyük mesafe kat ettiği yerli otomobil Togg'da teslim süreci başladı. Geçtiğimiz hafta çekilişle talihlileri belirlenen Togg'a sahip olmak için on binlerce kişi ön başvuru yapmıştı.

BUGÜN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TESLİM EDİLECEK

Çekilişle 20 bin kişiye verilecek olan Togg'lar belirlenmişti. İlk Togg'un teslimi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılacak. Togg'un teslimi bugün saat 16:00'da Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

ŞARJ MALİYETİ HESAPLANDI

Araçla ilgili en çok merak edilen konulardan biri de hiç kuşkusuz şarj maliyeti... Bununla ilgili de bir hesaplama yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 1 Nisan 2023 itibarıyla belirlediği yeni fiyatlara göre, 240 kWh'ın üzerinde enerji tüketen konutlar için vergiler dahil kWh başına 2.21 TL ücretlendirme uygulanıyor. İşyerleri için ise tarife 1 kWh/3.78 TL olarak belirlenmiş durumda.

EVDE 115 LİRAYA DOLDURULACAK

Buna göre, TOGG'un 52,4 kWh (314 km menzil) bataryaya sahip versiyonu evden 115,8 TL, işyerinden 198 TL giderle deposunu doldurabiliyor. Aracın TOGG'un hızlı şarj istasyonu Trugo'dan şarj olma maliyeti ise 418,6 TL'ye ulaşıyor. TOGG'un 88,5 kWh batarya kapasitesine sahip (523 km menzil) uzun menzilli diğer versiyonu ise evden 195,5 TL'ye, işyerlerinden 334,5 TL'ye ve hızlı şarj istasyonu Trugo'dan 707,1 TL'ye tamamen deposunu dolduruyor.