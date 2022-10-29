Vatandaşlar Togg alabilmek için ellerindeki araçları şimdiden satılığa çıkardı - Son Dakika
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Vatandaşlar Togg alabilmek için ellerindeki araçları şimdiden satılığa çıkardı

29.10.2022 22:10

Togg'un Bursa Gemlik'teki fabrika açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siparişlerin şubat ayında alınacağı açıkladı. Togg almak isteyen yüzlerce vatandaş şimdiden ellerindeki araçları satılığa çıkarmaya başladı.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Gemlik fabrikasının açılışı bugün büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildi. Açılış kapsamında ilk aracı banttan indiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların araca nasıl sahip olacağına ilişkin de bilgi verdi.

"ŞUBATTA ÖN SİPARİŞLER ALINACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni nesil bir girişim olan Togg, aracısız bir şekilde vatandaşlarla buluşacak. Togg da satış işini dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek çözmeye kararlı. Şubat'ta başlayacak ön satışla birlikte verebilecekler. Ön satış ve sipariş şartları şirket tarafından açıklanacaktır.Aracın fiyatı ne olacak. Togg'un fiyatının piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde babayiğitlerle birlikte karar vereceğiz. Önümüzdeki mart ayı sonunda pazara çıkacak bir ürünün fiyatını bugünden açıklamak mümkün değildir. Togg'un fiyatı şubat sonunda açıklanacak hiç telaşa gerek yok. Cumhuriyetimizin 99. yılına ulaştığımı bugün Türkiye yüzyılı inşa etme kararlılığımızın da altını bir kez daha çiziyoruz" dedi.

TÜRK VATANDAŞLARI İNTERNETE KOŞTU

Togg'a ilişkin detayların açıklanmasının ardından yüzlerce Türk vatandaşı da internete akın etti. Vatandaşlar Togg alacaklarını ve nakit paraya ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, ellerindeki araçları satışa çıkardı.

İşte o ilanlar:

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg fabrikasının açılışına katılan muhalif parti liderlerine teşekkür Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg fabrikasının açılışına katılan muhalif parti liderlerine teşekkür Togg Gemlik Kampüsü'nün açılışında tarihe tanıklık ediyorlar Togg Gemlik Kampüsü'nün açılışında tarihe tanıklık ediyorlar

Türkiye, Bursa, TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vatandaşlar Togg alabilmek için ellerindeki araçları şimdiden satılığa çıkardı - Son Dakika


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