Tohum Üretimi İki Kat Arttı

Ekonomi

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, sertifikalı tohum üretiminin 10 yılda iki kat artarak, 1 milyon 300 bin tona ulaştığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da katılımıyla Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen 8. Uluslararası Tohumculuk Kongresi'nde yurt içi ve yurt dışından sektör paydaşları fikir alışverişinde bulundu.

TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Güler, yaptığı konuşmada, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğiyle düzenledikleri kongreye, 20'den fazla ülkeden konuşmacının, 1700 sektör temsilcisinin katıldığını, 100'e yakın sözlü sunum, 30 poster çalışması gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Kongrenin, Türkiye'nin geleceği olan tarıma ve tohumculuğa büyük katkılar sunacağını belirten Güler, etkinliğin sadece akademik buluşma değil, aynı zamanda sektörün geleceğini şekillendirecek küresel bir platform niteliğinde planlandığını dile getirdi.

Avrupa'da tarımsal hasıla açısından birinci, dünyada 9. sırada olunmasında tohumculuk sektörünün payının değerli olduğuna dikkati çeken Güler, şunları kaydetti:

"Sertifikalı tohum üretimi sadece son 10 yılda iki kat artarak 1 milyon 300 bin tona ulaştı. Fide, fidan ve süs bitkilerinde de üretimimiz her yıl artıyor. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüz ile her konuda uyum içinde ve çok hızlı, sonuç odaklı çalışıyoruz. Bu başarılarla da yetinmiyor, Türkiye'nin bereketini dünya sofralarına taşıyoruz. Bundan 20 yıl önce ihracatının üç katı kadar ithalat yapan bir tohumculuk sektörü varken, bugün ihracatın, ithalatı karşılama oranı yüzde 147 olan bir sektörümüz var. Türk tohumculuk sektörü artık 117 ülkeye tohum ihraç ediyor, bu sayı fidan ve süs bitkileriyle birlikte 130'a ulaşıyor. 327 milyon dolarlık tohum, 32 milyon dolarlık fidan, 113 milyon dolarlık süs bitkisi ihraç ediyoruz. Yaklaşık 500 milyon dolarlık ihracatla Türkiye'de son 20 yılda sessiz bir devrim yaşadık."

"Ek desteklerin sağlanması sektörü güçlendirecektir"

Güler, 2025'te Dünya Tohumculuk Kongresi'nin İstanbul'da, 2026'da ise Asya Pasifik Tohumculuk Kongresi'nin Antalya'da yapılacağını hatırlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığının sertifikalı tohum kullanım desteklerini ortalama yüzde 87 artırmasının, sektöre büyük ivme kazandırdığını bildiren Güler, yerli sertifikalı tohum ve fidan üretimine ayrılan finansman miktarının yüzde 128 artışla 80 milyon liraya çıkarıldığını, AR-GE kuruluşlarına ilk kez yüzde 50 hazine faiz desteği sağlandığını belirtti.

Güler, kayıt dışılığın azaltılmasının, ekonominin ve sektörün daha sağlıklı bir yapıya kavuşması adına önemli olduğuna işaret ederek, tohum yetiştiricilerine yönelik ek desteklerin sağlanmasının önemli bir ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin de tarımda, turizmde amiral gemi olan Antalya'nın tohumculuk sektöründe de Türkiye'nin amiral gemisi olduğunu söyledi.

Tarımın eskiden geleneksel üretim yapılan, köy ya da köylüye ait emek, yoğun iş olarak görüldüğünü dile getiren Şahin, "Halbuki tarım tamamen inovasyonla tamamen teknolojiyle ve bilgiyle yapılacak ve ciddi sermaye isteyen ama getirisi de ona göre çok yüksek olan devasa bir sektör. Bu sektöre yatırım yaparsanız fazlasıyla bunun karşılığını alıyorsunuz. Eminim desteklerle beraber Türk tarımı, tohumculuğu daha da iyi ileriye gidecektir. Bunun altyapısı çok sağlam." diye konuştu.