TOKİ\'den Manisa\'ya Yeni Konut İhalesi

Ekonomi

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Manisa'da 109 konut ve 2 dükkanlı ticaret merkezinin ihaleye çıkacağını bildirdi.

Baybatur, yaptığı açıklamada; Gördes'in Uzunçam Mahallesi'nde TOKİ tarafından 109 konut ve 2 dükkanlı ticaret merkezinin 20 Şubat'ta ihaleye çıkacağını söyledi.

İhale 20 Şubat'ta

Türkiye'nin her bölgesinde ve özellikle deprem bölgesinde başarılı proje çalışmalarını yürüten TOKİ'nin, bir yandan da Manisa'da çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Baybatur, "Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız ülkemizin her bölgesinde başarılı çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalarının yanından 6 Şubat'ta yaşanan depremler sonrasında büyük bir yıkıma uğrayan deprem bölgemizde de çalışmalarını tamamlayıp vatandaşlarımıza yeni yuvalarını kazandırıyor. AK Parti İl Başkanımız, Milletvekili arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalarla Manisa'da her ilçemizde bulunan TOKİ konutlarına bir yenisini kazandırdık. 20 Şubat'ta yapılacak olan ihale ile Gördes ilçemize 109 konut ve 2 dükkanlı iş yerinin ihalesi yapılacak. Toplam 5 blok ve her blokta 22 daireden oluşan 3+1 ile 2+ 1 dairelerin bulunduğu, modern çevre düzenlemesi, otopark alanları bulunan projemiz toplam 15 bin 319 metrekareden oluşacak. İhaleyi kazanan firmaya yapılacak yer teslimin ardından 15 ay gibi kısa sürede konutlar tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek. Manisa ve Gördesli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum"

TOKİ tarafından yapılacak olan ihale, Elektronik Kamu İhaleleri Alım Platform üzerinden teklif verilebilecek. - MANİSA