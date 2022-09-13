TOKİ projesi ne zaman, nereye yapılacak? Sosyal konut fiyatları ne? - Son Dakika
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TOKİ projesi ne zaman, nereye yapılacak? Sosyal konut fiyatları ne?

13.09.2022 14:52
TOKİ projesi ne zaman, nereye yapılacak? Sosyal konut fiyatları ne?

TOKİ sosyal konut projesinin ne zaman, nerelere yapılacağı merak konusu olurken başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar olmak üzere internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan alt ve orta gelir gurubundaki kişileri ev sahibi yapmayı sürdüren TOKİ'nin 81 ilde yapacağı projeye ilişkin ayrıntıları açıkladı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımı Ankara'da başladı. Milyonlarca kişi sosyal konut projesinin detaylarını beklerken kürsüye önce Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum çıktı. Kurum, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin mutluluğu içerisindeyiz. Bugün gençlerimize, emeklilerimize, şehit ve gazi ailelerimize, engelli kardeşlerimize ilk yuvalarını milletin evinden müjdeleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti: "Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizi her alanda olduğu gibi konut üretiminde de asırlık hizmetlerle eserlerle, projelerle buluşturduk. TOKİ vasıtasıyla hiçbir ülkenin hayal bile edemeyeceği atılımla tam 1 milyon 170 bin konut inşa ettik. Şehri şehir yapan en önemli unsurlar olan doğal, tarihi ve kültürel mirasımızı korumaya özel önem verdik. Halen 45 ilimizde 80 tarihi meydanımızı kültürel değerlerine uygun olarak yeniden ülkemize kazandırıyoruz. Başvurular yarın başlıyor, Ekim ayı sonuna kadar sürecek. İlk temel Ocak ayında atılacak.

TOKİ projesi ne zaman, nereye yapılacak? Sosyal konut fiyatları ne?

SOSYAL KONUT PROJESİ DAİRELERİ KAÇ TL OLACAK?

Toplamda 608 bin lira olan 2+1 konutlarımıza aylık 2.280 liradan başlayan 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. 850 bin lira fiyata sahip 3+1 dairelerin ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek."

TOKİ projesi ne zaman, nereye yapılacak? Sosyal konut fiyatları ne?

İSTANBUL'DA KAÇ DAİRE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında "İlk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmek istiyoruz. Hedefimiz tüm il ve ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır. Konutların 50 binini İstanbul'da, 18 binini Ankara'da, 12 bin 500'ünü de İzmir'de inşa edeceğiz." dedi.

TOKİ projesi ne zaman, nereye yapılacak? Sosyal konut fiyatları ne?

TOKİ KONUTLARI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  • TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.
  • Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.
  • Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.
  • Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.
  • Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.
  • Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.
TOKİ projesi ne zaman, nereye yapılacak? Sosyal konut fiyatları ne?
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Toki, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOKİ projesi ne zaman, nereye yapılacak? Sosyal konut fiyatları ne? - Son Dakika


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