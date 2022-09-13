TOKİ projesi ne zaman, nereye yapılacak? Sosyal konut fiyatları ne?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımı Ankara'da başladı. Milyonlarca kişi sosyal konut projesinin detaylarını beklerken kürsüye önce Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum çıktı. Kurum, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin mutluluğu içerisindeyiz. Bugün gençlerimize, emeklilerimize, şehit ve gazi ailelerimize, engelli kardeşlerimize ilk yuvalarını milletin evinden müjdeleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti: "Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizi her alanda olduğu gibi konut üretiminde de asırlık hizmetlerle eserlerle, projelerle buluşturduk. TOKİ vasıtasıyla hiçbir ülkenin hayal bile edemeyeceği atılımla tam 1 milyon 170 bin konut inşa ettik. Şehri şehir yapan en önemli unsurlar olan doğal, tarihi ve kültürel mirasımızı korumaya özel önem verdik. Halen 45 ilimizde 80 tarihi meydanımızı kültürel değerlerine uygun olarak yeniden ülkemize kazandırıyoruz. Başvurular yarın başlıyor, Ekim ayı sonuna kadar sürecek. İlk temel Ocak ayında atılacak.

SOSYAL KONUT PROJESİ DAİRELERİ KAÇ TL OLACAK?

Toplamda 608 bin lira olan 2+1 konutlarımıza aylık 2.280 liradan başlayan 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. 850 bin lira fiyata sahip 3+1 dairelerin ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek."

İSTANBUL'DA KAÇ DAİRE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında "İlk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmek istiyoruz. Hedefimiz tüm il ve ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır. Konutların 50 binini İstanbul'da, 18 binini Ankara'da, 12 bin 500'ünü de İzmir'de inşa edeceğiz." dedi.

TOKİ KONUTLARI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?