13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat detayları açıklanan TOKİ sosyal konut projesi, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar banka ve ATM'lerin önünde uzun kuyruklar oluştururken, dün projeye başvuranların sayısının 3,5 milyonu geçtiği açıklandı.
Başvuruların 31 Ekim'e kadar süreceği açıklanırken, oldukça uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla vatandaşlara satılacak olan konutların temelleri bu yıl sonunda atılacak. Arsa ve iş yerlerinin de dahil edildiği projede konutlar ise 2+1 ve 3+1 şeklinde yapılacak. Projede, 2+1 dairelerin bedeli 608 bin TL olarak açıklandı. Aylık taksitler ise 240 ay vade ile 2 bin 280 TL olarak belirlendi. 3+1 dairelerin fiyatının ise 851 bin TL olduğu projede, bu dairelerin de aylık ödemesi 3 bin 187 TL olarak belirlendi.
TOKİ'nin kampanyasında 2+1 daire için 240 ay ödeme öngörülüyor. Belirlenen taksit tutarı ise 2 bin 280 lira. Önümüzdeki 20 yıl boyunca ortalama maaşlara yapılacak zammın yüzde 10 olacağı varsayıldığında, bu kampanya ile 2+1 daire alanlar toplamda 1 milyon 548 bin lira ödeyecek. Aylık taksit ödemesinin her yıl yüzde 10 arttığı dikkate alınırsa, ikinci yıl taksit 2 bin 508 lira, üçüncü yıl 2 bin 758 lira, üçüncü yıl 3 bin 33 liraya çıkacak. Son taksit ödemesi ise 13.737 TL olacak.
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
Son Dakika › Ekonomi › Merak edilen soru cevaplandı! Sosyal konut projesinden ev alanlar 20 yıl sonra ne kadar ödeme yapacak? - Son Dakika