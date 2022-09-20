Merak edilen soru cevaplandı! Sosyal konut projesinden ev alanlar 20 yıl sonra ne kadar ödeme yapacak? - Son Dakika
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Merak edilen soru cevaplandı! Sosyal konut projesinden ev alanlar 20 yıl sonra ne kadar ödeme yapacak?

20.09.2022 10:21

TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılan başvuru sayısıyla şimdiden rekor kırdı. Fakat 240 ay vade ile aylık 2.280 TL ve 3.187 lira olarak belirlenen taksitlerin her yıl ne kadar artış göstereceği merak konusu oldu. Yapılan hesaplara göre; ikinci yıl taksit 2 bin 508 lira, üçüncü yıl 2 bin 758 lira, üçüncü yıl 3 bin 33 liraya çıkacak. Son taksit ödemesi ise 13.737 TL olacak. 20 yılın sonunda 2+1 daire alanlar toplamda 1 milyon 548 bin lira ödeyecek.

13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat detayları açıklanan TOKİ sosyal konut projesi, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar banka ve ATM'lerin önünde uzun kuyruklar oluştururken, dün projeye başvuranların sayısının 3,5 milyonu geçtiği açıklandı.

EN YÜKSEK EV FİYATI 851 BİN TL OLACAK

Başvuruların 31 Ekim'e kadar süreceği açıklanırken, oldukça uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla vatandaşlara satılacak olan konutların temelleri bu yıl sonunda atılacak. Arsa ve iş yerlerinin de dahil edildiği projede konutlar ise 2+1 ve 3+1 şeklinde yapılacak. Projede, 2+1 dairelerin bedeli 608 bin TL olarak açıklandı. Aylık taksitler ise 240 ay vade ile 2 bin 280 TL olarak belirlendi. 3+1 dairelerin fiyatının ise 851 bin TL olduğu projede, bu dairelerin de aylık ödemesi 3 bin 187 TL olarak belirlendi.

HER YIL YÜZDE 10 ARTACAK

TOKİ'nin kampanyasında 2+1 daire için 240 ay ödeme öngörülüyor. Belirlenen taksit tutarı ise 2 bin 280 lira. Önümüzdeki 20 yıl boyunca ortalama maaşlara yapılacak zammın yüzde 10 olacağı varsayıldığında, bu kampanya ile 2+1 daire alanlar toplamda 1 milyon 548 bin lira ödeyecek. Aylık taksit ödemesinin her yıl yüzde 10 arttığı dikkate alınırsa, ikinci yıl taksit 2 bin 508 lira, üçüncü yıl 2 bin 758 lira, üçüncü yıl 3 bin 33 liraya çıkacak. Son taksit ödemesi ise 13.737 TL olacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

  • T.C. vatandaşı olması,
  • Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,
  • Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama
  • İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
  • Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması
  • Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
  • Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

KİMLERE, NE KADAR KONTENJAN AYRILDI?

  • Gençler %20
  • Emekliler %20
  • Şehit Yakınları - Gaziler %5
  • Engelliler %5
  • Diğer Vatandaşlarımız %50
YORUMLAR (2)
  • Gürhan Filik: Destekli sallayın enflasyon bu yıl e lerde enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammiyla %-0 zam olacak ki önümüzdeki yıl Rus ambargosunu delme bahanesiyle ABD ve AB finans sektorunden yaptırım bekleniyo yani enflasyon düşmez fark artar Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Sosyal Konut, Toki, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merak edilen soru cevaplandı! Sosyal konut projesinden ev alanlar 20 yıl sonra ne kadar ödeme yapacak? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merak edilen soru cevaplandı! Sosyal konut projesinden ev alanlar 20 yıl sonra ne kadar ödeme yapacak? - Son Dakika
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