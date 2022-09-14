Sosyal konut projesi başvuruları yoğunluğun önüne geçebilmek için TC kimlik numarasına göre kademeli alınacak

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ başvuruları alınmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini duyurduğu projeye başvuru e-Devlet ekranı üzerinden yapılıyor. Sosyal konut ve arsa satışı başvurularının Ekim ayı sonuna kadar süreceğini açıklandı.
Vatandaşlar gerekli şartları karşılayıp karşılamadıklarını kontrol ettikten sonra e-Devlet üzerinden TOKİ ucuz konut başvurusu yapabilecek. E-devlet üzerindeki arama sekmesine TOKİ konut yazdığınız takdirde başvuru ekranına yönlendirileceksiniz.
2+1 dairelerin fiyatı 608 bin TL olarak açıklandı. Toplam 850 bin TL fiyata sahip 3+1 dairelerin ödemesi ise 3.187 TL'den başlayan taksitler şeklinde olacak. Daireler için 240 ay vade olacak.
TOKİ'nin İstanbul'un hangi ilçelerinde proje kapsamında ev yapacağı da netleşti. TOKİ'nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler'de toplam 28 bin 340, Çatalca 'da 540, Silivri'de 200 ve Tuzla'da 20 bin 920 konut yapılacak.
Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek için e-devlet üzerinden başvurular kademeli olarak alınacak.
Buna göre T.C. Kimlik numarasının son hanesi;
19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar başvurularını iletebilecek.
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