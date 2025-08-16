Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başladı

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde takvim işliyor. Süreç kapsamında Çalışma ve Sosyal Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve hizmet kollarında ilgili sendika temsilcileriyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde ile bir araya geldi.

"UZLAŞI ZEMİNİNDE GÖRÜŞMELERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, gündeme gelen başlıkları ve talepleri değerlendirdiklerini dile getirdi. Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nde hizmet kollarında yürütülen müzakere süreci için Bakanlığımızda bir araya geldik. Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Sayın Ali Yalçın, ve ilgili sendika temsilcileri ile müzakerelerde gündeme gelen başlıkları ve talepleri değerlendirdik. İlerleyen günlerde de uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz"

MEMUR-SEN NE İSTİYOR?

Memur-Sen olarak 2026'nın birinci altı ayında yüzde 10 refah payı, 10 bin lira taban aylığa zam, yüzde 25 oransal zam, ikinci altı ayında ise yüzde 20 oransal zam teklif ediyor. 2027'nin birinci altı ayında 7 bin 500 lira taban aylığa zam, yüzde 20 oransal zam ve ikinci altı ayında yüzde 15 artış talep ediyor.

HÜKÜMET NE VERDİ?

Kamu İşveren Heyeti tarafından daha önce sunulan 2026 yılı için yüzde 10 + yüzde 6 zam teklifine ek olarak yeni bir kalem üzerinde başkanlara teklif iletildi. Buna göre, memurların taban aylığına bin lira artış önerildi. Yetkililer, Bakan Işıkhan'ın başkanlığında kamu işveren heyeti ile sendika başkanları arasında hizmet kolları için yürütülen müzakere sürecinin hafta sonu da dahil olmak üzere önümüzdeki hafta içerisinde devam edeceğini belirtti.