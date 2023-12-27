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Toprak Ana Kadın Kooperatifi Yılın Kooperatifi Ödülünü Aldı - Son Dakika
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Toprak Ana Kadın Kooperatifi Yılın Kooperatifi Ödülünü Aldı

Malatya Toprak Ana Kadın Kooperatifi, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda Sosyal Sorumluluk alanında yılın kooperatifi ödülünü kazandı. Kooperatif, depremzede kadınlara armağan etti ve üretim çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

Toprak Ana Kadın Kooperatifi Yılın Kooperatifi Ödülünü Aldı
27.12.2023 - 16:39,
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Toprak Ana Kadın Kooperatifi Sosyal Sorumluluk alanında yılın kooperatifi ödülünü aldı.

Malatya Toprak Ana Kadın Kooperatifi, Ticaret Bakanlığı tarafından Gaziantep'te bu yıl beşincisi düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarında Sosyal Sorumluluk alanında yılın kooperatifi ödülünü aldı. Ödülünü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın elinden alan Toprak Ana Kadın Kooperatifi Kurucu Başkanı Ayşe Uzun Kayış, "Bu ödülü emek veren bütün depremzede kadınlarımıza armağan ediyorum. Bu ödülü almamızda bize katkı sunan Aile Bakanlığımız Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'ne, Gülser Ustaoğlu'na, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teşekkür ediyorum" dedi.

6 Şubat'ta yaşana asrın felaketinden dolayı kooperatiflerinin birçok üretim alanın yıkıldığına da değinen Kayış, "Buna rağmen kadınlarımız ile güç birliği yaparak konteyner kent alanlarında tekrardan yeni üretim yerleri kurarak üretmeye devam ettik. Malatya da 150 kadınımız ile üretim alanlarımızda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA
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