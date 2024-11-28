Toroslar EDAŞ’tan Kesintisiz Enerji Yatırımları - Son Dakika
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Ekonomi

Toroslar EDAŞ’tan Kesintisiz Enerji Yatırımları

Toroslar EDAŞ’tan Kesintisiz Enerji Yatırımları

2024'te enerji altyapısını güçlendiren Toroslar EDAŞ, dijital dönüşüm projeleriyle hizmet kalitesini artırdı.

28.11.2024 09:50
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Toroslar EDAŞ, kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti kapsamında 2024 yılının ilk 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine koyarak, insan ve teknoloji odağıyla projeler üreten ve yatırımlarını gerçekleştirerek Türkiye'nin enerji dönüşüme öncülük edenlerden Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Başkent EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte üç elektrik dağıtım şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, yılın ilk 9 ayında Adana'da müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmaları hayata geçirdi.

Yapılan açıklamaya göre şirket, Adana'da hizmet verdiği 13 bin 600 trafo ve 38 bin 486 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir, kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla kapsamlı bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürürken, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarına da devam etti.

Adana'nın enerji altyapısı güçlendiriliyor

Daha aydınlık bir kent hedefine bağlı kalıp, mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık, Yüreğir ilçelerinde toplamda 4 bin 928 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Bunun yanı sıra, 3 pano, 68 trafo ve 350 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 1054 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

Şirket, 2024 yılının ilk 9 ayında belirlediği yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirirken, hizmet verdiği 1 milyondan fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 512 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 5 bin 524 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 308 yeni elektrik panosu ve 176 trafo kurarak altyapısını güçlendirdi.

Dijital dönüşüm süreçleri hızlandı

Enerji sektöründeki dijital ve yenilikçi yaklaşımları takip eden, yürüttüğü projelerle sektörün dijital dönüşümüne öncülük eden Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından 2024 yılının ilk 9 ayında bilgi sistemlerini ve iş uygulamalarını güçlendirirken verimliliği de artıracak çok sayıda projeye imza atıldı.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından Şebeke Yönetim Sistemi, Filo Bildirim Portal & Platformlu Araç Kontrolleri, CBS ile Enerji Müsaadesi Verilmesi, Doküman Yönetim Sistemi Uygulama Projesi, EPDK Deprem ve Doğal Afet Projesi ve Tesisatın Yaşam Serüveni başta olmak üzere yaklaşık 52 milyon TL bütçeyle çok sayıda dijital proje geliştirildi.

Operasyonel iş süreçlerini daha verimli hale getirebilmek için dijital dönüşümüne ağırlık veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan şirket, toroslaredas.com.tr, Web Chat Volt anlık mesajlaşma, Toroslar 186 Mobil Uygulaması, 0(322) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi'nden tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ederken, sosyal medya hesapları aracılığı ile de müşterilerin talep ve şikayetleri karşılanıyor. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Toroslar EDAŞ’tan Kesintisiz Enerji Yatırımları - Son Dakika

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