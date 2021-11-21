Üye Girişi
Torosların şifalı bitkilerinden 25 çeşit yağ çıkarıyor - Son Dakika

Torosların şifalı bitkilerinden 25 çeşit yağ çıkarıyor

21.11.2021 11:52
Torosların şifalı bitkilerinden 25 çeşit yağ çıkarıyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde 25 yıl önce ilkel yöntemlerle Toros Dağlarından toplamış olduğu kekik otlarından kekik yağı çıkaran bir kişi, bugün ise yaklaşık 25 çeşit bitkiden yağ çıkartarak şifa dağıtıyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde 25 yıl önce ilkel yöntemlerle Toros Dağlarından toplamış olduğu kekik otlarından kekik yağı çıkaran bir kişi, bugün ise yaklaşık 25 çeşit bitkiden yağ çıkartarak şifa dağıtıyor. Torosların bin 100 ila bin 800 rakımlarındaki tepelerinden bitkileri toplayarak adeta şifa dağıtan adam, 81 ilden sipariş alarak müşterilerine kargo ile yağlarını ulaştırıyor.

Antalya'nın Akseki ilçesi Alaçeşme Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Güven, 25 yıl öncesinden ilkel yöntemlerle kekik yağı çıkarmaya başladığını anlattı. Orman İşletme Müdürlüğü'nden aldığı izinle Torosların bin 100 ila bin 800 rakımlarındaki tepelerinden birçok hastalıkta yan tedavi aracı olarak kullanılan kekiği toplama işine amatör olarak başladığını anlatan Güven, önceleri kekikleri kurutup sattığını, daha sonra yağ sıkma işlemine geçtiğini söyledi.

"20 yıl ilkel yöntemlerle yağ çıkardım"

25 yıl öncesinden kazan ve imbik sistemi yaptırarak yağ çıkarmaya başladığını belirten Güven, o yılları şöyle anlattı: "Eskiden topladığımız kekikleri bakır kazana doldurup içine su döküyordum. Bu kazan yaklaşık 10 kilo gram kekik yağı alıyordu. Kazanın altını yakarak ısıtıyordum. İçi kekik ve su dolu kazanın üzerine özel yaptırdığım kapağı koyup kazanla kapağın birleştiği yeri çamurla sıvıyordum. Kazan kapağının üzerine devamlı soğuk su akacak şekilde su takviyesi yapıyordum. Kazan kaynayınca içerisi buharla dolar. Buhar soğutulmuş kapağın iç yüzüne değince yoğunlaşır ve damla haline gelir. Damlalar kapağın iç yüzünden aşağı doğru kayar, kapağın iç alt kısmındaki yukarı doğru kıvrılmış bölümde birikir. Damlalardan oluşan damıtılmış su, bu borudan dışarı akar. Aktığı yere kekik yağı ile karışık damıtılmış kekik suyunun birikmesi için cam kavanoz koyardık. Bu arada kazanın altını devamlı yakardık. Kazandaki kekikli suyun kaynama işlemi, damıtma bitinceye kadar devam ederdi. Bu işlem bir kazan kekik için 4 saat kadar sürer. Damlalar halinde cam kavanoza akan kekikli su dinlenmeye bırakılır, dinlenme sonucu kekik ve su birbirinden ayrışır. Artık kekik yağı renkli cam kaplara doldurularak kullanıma hazır hale gelirdi"

"25 çeşit bitkiden yağ çıkarmaya başladım"

20 yıl süre ile ilkel yöntemlerle zor şartlar altında kekik yağı çıkararak geçimini sağladığını ve zaman içerisinde daha gelişmiş yöntemle yaptırdığı kazanlarda bu işi yapmaya devam ettiğini anlatan Güven, "5 yıldan bu yana ise Torosların şifalı bitkilerinden yaklaşık 25 çeşit bitkiden yağ çıkarmaya başladım. Birçok yağı deneme yanılma yöntemi ile çıkardım. Bu yağların her birinin ayrı ayrı şifaları vardır" dedi.

"En fazla kekik yağı satılıyor"

En fazla kekik yağı çıkardığını ve en fazla da satışının kekik yağı satışı olduğunu anlatan Güven, "Yağ çıkarmak oldukça zahmetli ve zor bir iştir. Toroslarda yetişen bitkilerin ayrı bir lezzeti ve şifası vardır. İnsanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Bunun için de memnunuz. Yaptığımız yağların içinde en fazla kekik yağı üretiyoruz. Kekik yağının satışı daha çok. İnsanlar kekik yağını daha fazla tüketiyorlar. Korona döneminde kekik yağı satışı oldukça fazla oldu. Diğer yağlardan da satışlarımız oldu fakat en fazla kekik yağı sattık" dedi.

"Toros Dağlarının bitkileri şifalıdır"

Güven konuşmasına şöyle devam etti: "Toros Dağlarında birçok şifalı bitki yetişmektedir. Bu bitkileri doğaya zarar vermeden topluyoruz. Ekonomiye kazandırıyorum. Bu çıkardığım yağların ayrı ayrı bir çok derde şifaları vardır. Örneğin kekik yağından örnek verecek olursam. Kekik yağının üşütmeye, bronşite ve her türlü hastalığa bin bir çeşit derde şifası vardır. Mesela andız yağının ise karın ağrısına, bulantıya faydaları vardır. Biz çocukluğumuzda annelerimiz bizi bu yağlarla yetiştirdi. Badem yağı cilde faydalıdır. Sedir yağı, ardıç yağı ve diğer yağların birçok derde şifaları vardır. Ürettiğim yağlar ise kekik yağı, elma yağı, andız yağı, ardıç yağı, katran sedir yağı, lavanta yağı, mersin yağı, defne yaprak yağı, defne tohum yağı, kantaron yağı, zerdene yağı, çörek otu yağı, melengiç yağı, çam yağı, okaliptüs yağı, biberiye yağı, üzüm çekirdeği yağı, acı badem yağı, tatlı badem yağı, ısırgan otu yağı, keten tohumu yağı, şalba, su nanesi, karanfil yağı, susam yağı gibi 25 çeşit bitkiden yağ çıkarıyorum. Bunların hepsinin ayrı ayrı şifaları vardır. Halkımız bizden alıyor. Vatandaşa hizmet yapıyorum."

"Kazana yüz kilogram bitkiden bir litre yağ çıkar"

Güven, "Kazana yüz kilogram bitki atıyorum. Bitkilerden yüz kilogramdan bir litre yağ çıkarıyorum. Ben bu yağı çıkarırken köylülerden de topladıkları bitkileri satın alıyorum. Yağı çıkarmak için sabahın erken saatlerinde kazanın altını yakarak başlıyorum. 4 saatte yağ çıkmaya başlıyor. Bir 4 saat daha devam ediyor. Yaklaşık 8 saatte işlem tamamlanıyor" ifadelerine yer verdi.

" Türkiye'nin hemen hemen birçok il ve ilçelerine kargo ile siparişleri gönderiyorum."

Bazı bitkilerin yağlarını da soğuk pres yöntemi ile çıkarttığını anlatan Güven, "Menengiç ve çörek otu yağını soğuk pres yöntemi ile çıkartıyorum. Her çıkardığımız yağın ayrı ayrı şifaları vardır. Yağlarını çıkardığımız ürünlerin posalarını kesinlikle atmıyoruz. Posalarını dahi değerlendiriyoruz. Posaları da hayvan yemi olarak satıyoruz. Yağları çıkarmadan bana sipariş verirler. Türkiye'nin 81 ilinden sipariş alıyorum. Onları kargo ile gönderiyorum. Pazarlama sorunum yok" diye konuştu. - ANTALYA

Torosların şifalı bitkilerinden 25 çeşit yağ çıkarıyor
Torosların şifalı bitkilerinden 25 çeşit yağ çıkarıyor
Torosların şifalı bitkilerinden 25 çeşit yağ çıkarıyor
Torosların şifalı bitkilerinden 25 çeşit yağ çıkarıyor
Torosların şifalı bitkilerinden 25 çeşit yağ çıkarıyor
Torosların şifalı bitkilerinden 25 çeşit yağ çıkarıyor
Torosların şifalı bitkilerinden 25 çeşit yağ çıkarıyor
Torosların şifalı bitkilerinden 25 çeşit yağ çıkarıyor
Torosların şifalı bitkilerinden 25 çeşit yağ çıkarıyor
Torosların şifalı bitkilerinden 25 çeşit yağ çıkarıyor
Torosların şifalı bitkilerinden 25 çeşit yağ çıkarıyor
Torosların şifalı bitkilerinden 25 çeşit yağ çıkarıyor
Torosların şifalı bitkilerinden 25 çeşit yağ çıkarıyor
Torosların şifalı bitkilerinden 25 çeşit yağ çıkarıyor
Torosların şifalı bitkilerinden 25 çeşit yağ çıkarıyor

Toros Dağları, Badem yağı, Antalya, Kekik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Torosların şifalı bitkilerinden 25 çeşit yağ çıkarıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şaşkınlık yaratan ölüm! Yere yığılan adam kan kustu, görenler yolunu değiştirdi 11:46 Şaşkınlık yaratan ölüm! Yere yığılan adam kan kustu, görenler yolunu değiştirdi Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu 10:27 Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu Müslüme'nin ölümünde aile fertlerinin sorgusu iki gündür sürüyor 07:41 Müslüme'nin ölümünde aile fertlerinin sorgusu iki gündür sürüyor
Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! 16:16 Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi 14:52 Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım 14:12 Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak 13:32 Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti 11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti

Son Dakika Haberleri
11:49 Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan kuş gribi uyarısı: 14 ülkeye yayıldı, koronavirüsten çok daha bulaşıcı ve ölümcül
11:47 Film gibi olay! Mekanda eğlendiği kadını otele götürürken çantasını çaldı, başka hırsızlar da onu soydu
11:45 Şaşkınlık yaratan ölüm! Yere yığılan adam kan kustu, görenler yolunu değiştirdi
11:34 Hastanede "Doktor selamımı almadı" krizi! Ortalık bir anda birbirine girdi
11:28 Son Dakika: Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında: Felç riski yok, beyin damar tıkanıklığı şüphesiyle gözetimde
11:24 Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu! Yaşar Kemal Uğurlu görevli olacak
11:21 Genç modelin sır ölümü! Vücudunda hiç iz yok, cinsel saldırıdan şüpheleniliyor
11:07 Telefondan hipnotize edip 4 milyon lira dolandırdı! Kod adı ''Bay hipnotize'' son vurgununda kıskıvrak yakalandı
10:54 YouTuber Ala Tokel, kazaya karıştı! Polisi beklemeden olay yerinden ayrıldı
10:53 Fatih Terim'den büyük Fenerbahçe derbisi öncesinde yıldız oyuncularına mental yükleme: Yaptık yine yaparız
Film gibi olay! Mekanda eğlendiği kadını otele götürürken çantasını çaldı, başka hırsızlar da onu soydu Film gibi olay! Mekanda eğlendiği kadını otele götürürken çantasını çaldı, başka hırsızlar da onu soydu         
11:48
Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti         
10:30
Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim         
09:15
Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı         
23:32
Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı?         
15:32
İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi         
14:46
Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!         
14:10
Bahar Candan karakolluk oldu Bahar Candan karakolluk oldu         
13:22
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı         
11:14
Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı         
11:00
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2021 12:00:22. #1.11#
SON DAKİKA: Torosların şifalı bitkilerinden 25 çeşit yağ çıkarıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement