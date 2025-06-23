Toyota, teknik eğitim programıyla sektöre nitelikli mezunlar kazandırıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Toyota, teknik eğitim programıyla sektöre nitelikli mezunlar kazandırıyor

23.06.2025 15:40
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Toyota Türkiye, 1992'den bu yana yürüttüğü Toyota Teknik Eğitim Programı (T-TEP) kapsamında bu yıl da sektöre yeni mezunlar kazandırdı.

Toyota Türkiye, 1992'den bu yana yürüttüğü Toyota Teknik Eğitim Programı (T-TEP) kapsamında bu yıl da sektöre yeni mezunlar kazandırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 33. yılını geride bırakan T-TEP, otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetişmesine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Öğrencilere lise yıllarından itibaren teknik eğitimle meslek kazandırmayı amaçlayan program, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle belirlenen okullarda yürütülüyor.

Program, İstanbul'da 1992'den bu yana Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Adana'da ise 2007'den bu yana Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yürütülüyor.

Programın bu yılki mezuniyet törenleri Şişli Öğretmen Evi'nde ve Adana Atosev Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 31. dönem mezunlarını veren Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 12 öğrenci ve 14. dönem mezunlarını veren Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 10 öğrenci mezun oldu.

Bugüne kadar 635 mezun veren Toyota Teknik Eğitim Programı'nda öğrencilere kapsamlı teknik bilgiler verilirken aynı zamanda Toyota'nın temel değerleri doğrultusunda iş kültürü, saygı, disiplin ve "Kaizen" yani sürekli iyileştirme anlayışı da kazandırılıyor.

Mezun olan öğrencilerin önemli bir kısmı ise Toyota yetkili servislerinde ve otomotiv sektöründe istihdam ediliyor. Böylece bu program otomotiv sektörünün satış sonrası hizmetler alanında duyduğu yetişmiş teknik eleman ihtiyacını karşılamayı sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Toyota, teknik eğitim programıyla sektöre nitelikli mezunlar kazandırıyor - Son Dakika

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