Altın Fiyatlarında Yükseliş Beklentisi - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatlarında Yükseliş Beklentisi

Altın Fiyatlarında Yükseliş Beklentisi

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, altının yükseliş trendinin devam edeceğini ve yılbaşına yakın 3 bin, 3 bin 500 bandını göreceğini belirtti. Dünya ekonomik krizi, faiz indirimi beklentisi ve savaş durumunun altının yükselmesini tetiklediğini ifade eden Yazıcı, geçmiş dönemlerde de benzer durumların yaşandığını söyledi.

08.09.2024 09:34
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Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, yükselişe geçen gram altın fiyatının artmaya devam edeceğini belirterek "Altının özellikle yılbaşına yakın 3 bin, 3 bin 500 bandını göreceğini ihtimal veriyorum" dedi.

Dünyada yaşanan ekonomik kriz, FED'in faiz indirime gideceğinin beklenmesi ve savaş durumunun altının yükselmesini tetiklediğini belirten Yazıcı, geçmiş dönemde de benzer durum yaşandığına dikkat çekti.

Yazıcı"Geçmiş dönemlerde de belki bunlar yaşanmıştır ama bu kadar belirsizlik olmamıştır. Altının yükselmesini bekliyoruz, tahminlerimiz o yönde. Üç dört ay öncesinde söylediğimizde o rakamları gördük. 2 bin 300-2 bin 400 seviyelerinde idi. Hatta yılbaşında 2 bin 50 seviyesinde idi. Altının seyri gelecek dönemlerde özellikle yılbaşına yakın 3 bin-3 bin 500 bandını göreceğini ihtimal veriyorum. Çünkü Ortadoğu'da bir savaş var. Rusya, Ukrayna savaşı var. Şu anda Dünya Sağlık Örgütü farklı hastalıklardan bahsediyor eğer böyle bir durum olursa, İran, İsrail savaşının ateşleyici unsuru olursa, Çin ve Kore'nin buraya girmesiyle altının fiyatının en iyimser rakam 5 bin TL dahi olabilir. O açıdan umarım olmaz, bunlar söylem ama bugüne kadar söylediklerimizin hiç birinde yanılmadık önümüzdeki yıllar biraz karanlık. Ben altın fiyatının yılbaşında 3 bin, 3 bin 500 bandını görebileceğini ihtimal veriyorum" diye konuştu.

Kuyumculardan Zekeriya Tonyalı da altının yıl sonuna kadar yükselişini sürdüreceğini ifade ederek "Yıl sonuna kadar altın yükselişini sürdürecek. Dünyadaki savaş, ekonomik kriz altının yükselmesini tetikliyor. Bu yükselişi 1992-2005 yılında gördük. İran, Irak savaşında, Kuveyt savaşında gördük. Savaş durumunda altın her zaman en değerli emtiadır. Yatırımcıya 24 ayar altın almasını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Ali Yazıcı, trabzon, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatlarında Yükseliş Beklentisi - Son Dakika

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