Trafik Kazalarına Dikkat! - Son Dakika
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Ekonomi

Trafik Kazalarına Dikkat!

TESK Başkanı Palandöken, yarıyıl tatilinde sürücüleri uyararak, toplu taşıma kullanımını önerdi.

16.01.2025 11:46
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yarıyıl tatili için yola çıkacak sürücülere yönelik uyarıda bulunarak, "Yollardaki yoğunluğu azaltmak için toplu taşıma araçlarının kullanımına öncelik verilmeli, yetkililer de trafikteki yoğunluğu göz önünde bulundurarak denetimleri sıklaştırmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, okullarda yarıyıl tatilinin yarın başlayacağını belirterek, tatil dönemi nedeniyle özel aracıyla yola çıkacakların hava şartlarını göz önünde bulundurmasını tavsiye etti.

Yoğun kış şartlarının da etkisiyle trafik kazası sayılarında artış olabileceğine işaret eden Palandöken, "Geçtiğimiz yıl bu dönemde 44 bin 719 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 23 bin 534 kişi yaralanırken 195 kişi ise ne yazık ki hayatını kaybetti. Bu ağır tablonun tekrar cereyan etmemesi için uyarıları dikkate almak ve tedbirli olmak hayati önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, aşırı hızdan kaçınarak trafik kurallarına riayet edilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yollardaki yoğunluğu azaltmak için toplu taşıma araçlarının kullanımına öncelik verilmeli, yetkililer de trafikteki yoğunluğu göz önünde bulundurarak denetimleri sıklaştırmalı. Kar, sis, buzlanma gibi hava muhalefetinin olduğu bu dönemlerde sürücülerimiz hem kendi hem de trafikteki diğer insanların güvenliği için kış lastiğini ihmal etmemeli. Araçlarda zincir ve halat gibi ekipmanlar mutlaka bulundurulmalı."

Kaynak: AA

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