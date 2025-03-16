Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarının muhtelif kesimlerinde 22.00-06.00 saatlerinde üstyapı yenileme çalışmaları yürütülüyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde (Buharkent-1 Kavşağı çıkışı) ulaşım, otoyol çalışması nedeniyle bölünmüş yoldan çift yönlü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım, servis yolundan devam ediyor.

Osmaniye- Gaziantep yolunun 15-48. kilometreleri ve Tokat- Niksar yolunun 30-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kırşehir- Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım, servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Artvin- Erzurum yolunun 1. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Kırklareli-Çerkezköy yolunun 27-29. kilometrelerindeki Halkalı-Kapıkule demir yolu çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bursa- Orhaneli yolunun 78-82. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Çankırı-Şabanözü-Çubuk yolunun 39-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.