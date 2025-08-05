Trafikte Bakım-Onarım Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Trafikte Bakım-Onarım Uyarısı

05.08.2025 08:33
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Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı, sürücülerin dikkat etmesi gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı- Karasu kavşakları 4-8. kilometreleri İstanbul- Ankara istikametinde yürütülen bakım-onarım çalışması nedeniyle ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı- Düzce kavşakları 16-18. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 1. kilometresindeki üst yapı çalışmaları dolayısıyla Aydın istikametinde orta ve sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

Ankara- Konya yolunun 35-45. kilometrelerinde onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Sakarya- Bilecik yolunun 26-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Sakarya istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Söğüt-Korkuteli yolunun 19-34. kilometrelerindeki asfalt ve Konya- Ereğli yolunun 0-20. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Bursa-Bilecik il sınırı-Pamukova- Bozüyük devlet yolu ayrımının 21-22. kilometrelerindeki Hamsu Köprüsü'nün yapım çalışmaları nedeniyle Bilecik-Bozüyük istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Bozüyük-Bilecik istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Zonguldak- Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 52-53. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Karabük istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Malatya- Darende yolunun 5-28. kilometrelerindeki çatlak onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

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