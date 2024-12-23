Trafikte Dikkat! Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Trafikte Dikkat! Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarında devam eden bakım ve onarımlar nedeniyle ulaşım kontrollü ve yavaş gerçekleşiyor.

23.12.2024 08:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 5-7. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Kırşehir-Kırıkkale istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten sürdürülüyor.

Adapazarı-Kaynarca yolunun 12-15. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten devam ediyor.

İzmir- Çanakkale yolunun 0-1. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılarak, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.

Manavgat- Alanya yolunun 2-6. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşıma, yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kayseri- Niğde yolunun 14-20. kilometrelerindeki yapım, Ilgaz-Korgun- Çankırı yolunun 14-16. kilometrelerindeki kavşak ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Emirdağ-Bolvadin- Çay yolunun 16-22. kilometrelerindeki üstyapı ve 49-51. kilometrelerindeki demir yolu köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 53. kilometresinde Trabzon- Akçaabat yönünden sürdürülen ekolojik köprü yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, trafik, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trafikte Dikkat! Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:36 Kızılay, Doğanay’ın şalgam fabrikasını 370 milyon TL bedelle satın aldı Kızılay, Doğanay'ın şalgam fabrikasını 370 milyon TL bedelle satın aldı
08:38 Suriye’nin yeni Savunma Bakanı Kasra’dan terör örgütü YPG’ye ültimatom Suriye'nin yeni Savunma Bakanı Kasra'dan terör örgütü YPG'ye ültimatom
08:16 İsrail, Yemen’deki Husilere karşı harekat başlatıyor İsrail, Yemen'deki Husilere karşı harekat başlatıyor
08:12 Kabine bugün asgari ücret ana gündemiyle Beştepe’de toplanıyor Kabine bugün asgari ücret ana gündemiyle Beştepe'de toplanıyor
07:49 FETÖ finansörü “Kervancı Ali“nin tüm mal varlığı hazineye devredildi FETÖ finansörü "Kervancı Ali"nin tüm mal varlığı hazineye devredildi
15:43 Bomba iddia: Hasan Arat, Beşiktaş’tan ihraç edilecek Bomba iddia: Hasan Arat, Beşiktaş'tan ihraç edilecek
15:36 Mehmet Uçum’dan Orta Doğu’ya yeni isim önerisi Mehmet Uçum'dan Orta Doğu'ya yeni isim önerisi
15:17 Marmara Denizi’nde 3.5 büyüklüğünde deprem Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem
15:07 Bakan Fidan, Suriye’deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam’da görüştü Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam'da görüştü
15:06 Dybala transferinde Galatasaraylıları yıkan gelişme Dybala transferinde Galatasaraylıları yıkan gelişme
14:53 Babacan: Bir avuç insan para kazansın diye milyonlar, çok daha pahalı konutlarda oturmak zorunda Babacan: Bir avuç insan para kazansın diye milyonlar, çok daha pahalı konutlarda oturmak zorunda
14:48 Canlı anlatım Kayseri’de gol yağmuru Canlı anlatım! Kayseri'de gol yağmuru
14:48 Bahçeli: Esad, Netanyahu ile birlikte Lahey’de hesap vermeli Bahçeli: Esad, Netanyahu ile birlikte Lahey'de hesap vermeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 10:15:30. #1.13#
SON DAKİKA: Trafikte Dikkat! Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.