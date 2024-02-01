Trakya Bölgesinde 262,8 Milyon Dolar İhracat ve 231 Milyon Dolar İthalat Gerçekleşti

TÜİK Verilerine göre Trakya Bölgesinde toplamda 262,8 milyon dolar ihracat, 231 milyon dolar ise ithalat gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı Aralık ayı dış ticaret verilerine göre Edirne'de 2023 yılı Aralık ayında ihracat 8,3 milyon dolar, Tekirdağ'da 224,1 milyon dolar olarak, Kırklareli'nde ise ihracat 30,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Buna göre Aralık ayında Trakya'da toplamda 262,8 milyon dolar ihracat gerçekleşti.
Edirne'de 2023 yılı Aralık ayında ithalat 3,5 milyon dolar, Tekirdağ'da ithalat 211,7 milyon dolar, Kırklareli'nde ise ithalat 15,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Buna göre Trakya'da 231 milyon dolar ithalat gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi çerçevesinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 artarak 23 milyar dolar, ithalat ise yüzde 11,0 azalarak 29 milyar 39 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Edirne'de Aralık ayında en çok ihracat Bosna-Hersek, en çok İthalat Rusya Federasyonu ile yapıldı.
Kırklareli'nde Aralık ayında en çok ihracat Venezuela, en çok ithalat ise Rusya Federasyonu ile yapıldı.
Tekirdağ' da Aralık ayında en çok ihracat Almanya, en çok ithalat Güney Kore ile yapıldı. - TEKİRDAĞ
2-1 biten MKE Ankaragücü maçında yaptırdığı penaltıyla taraftarlardan büyük eleştiri alan Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic ile İsmail Kartal bir konuşma yaptı. Livakovic, gelecek maçlarda daha iyi performans sergileyeceğine dair teknik heyete söz verdi.
ABD ordusundan yapılan açıklamada, savaş gemilerinin İran'a ait 3 insansız hava aracını ve Yemen'in Tahran destekli Husi isyancıları tarafından ateşlenen bir balistik füzesini düşürdüğü ifade edildi. Hatırlanacağı üzere Ürdün'de bir ABD üssüne İran destekli militan gruplar tarafından İHA'larla saldırı düzenlenmiş ve 3 ABD askeri hayatını kaybederken 25 ABD askeri de yaralanmıştı.
Dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'deki çalışma kamplarında çekilen gizli görüntüler ortaya çıktı. Kim Jong-un'un insanların sınırdan kaçışını engellemek için 2 milyon mayın döşediği ülkeyle ilgili yayınlanan belgeselde Kuzey Korelilerin işkence görüp öldürüldüğü anlar anbean görüntülendi.
6 aylık hamile Eda Ece, yüzü olduğu kozmetik markasının dün düzenlenen partisine katıldı. Hamileliğiyle ilgili konuşan Ece, çiçeği burnunda anne Aslı Enver'den bebek bakımı ve hamilelikle ilgili kurs almaya başladı.
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 30,3700 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,5 artışla 103,8 puan seviyesinde bulunuyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizlerin tepe noktada olduğu ve daha fazla yükselmeyeceği mesajı varlık fiyatları üzerinde etkili oldu. Para piyasalarında, faiz indirimi beklentileri geriledi. Bugün TCMB PPK metni, PMI verileri ve BoE faiz kararı takip edilecek.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da büyüklüğü 4'ün altında olan depremlerin ciddiye alınmaması gerektiğini belirterek bölgede beklenen büyük depremle ilgili uyarısını hatırlattı. Görür, küçük ölçekli depremlerin her yerde olabileceğine dikkat çekerken ''Marmara'da hali hazırda bir deprem bekliyoruz.'' dedi.
Yıldız futbolcu Arda Güler'e son maçlarda beklenen süreyi vermeyen Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu akşam oynanacak olan Getafe maçında da aynı tutumu sergilerse büyük eleştiri almaya devam edecek.
Bilim insanları, nükleer savaşın dünya çapında hasatları zayıflatabileceği ve küresel gıda üretimini yüzde 90 azaltabileceği öngörülen bir dönemde, deniz yosunu çiftliklerinin kurulabileceğini ileri sürdü. Deniz yosun çiftlikleriyle 1,2 milyar kişinin hayatının kurtarılabileceği iddia edildi.
Son Dakika › Ekonomi › Trakya Bölgesinde 262,8 Milyon Dolar İhracat ve 231 Milyon Dolar İthalat Gerçekleşti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?