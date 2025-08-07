Trakya'da Ayçiçeği Avans Fiyatı 28 Bin Lira - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Trakya'da Ayçiçeği Avans Fiyatı 28 Bin Lira

Trakya\'da Ayçiçeği Avans Fiyatı 28 Bin Lira
07.08.2025 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Birlik, ayçiçeği avans fiyatını ton başına 28 bin lira olarak açıkladı.

ÜLKE genelinde en çok yağlık ayçiçeği üretiminin yapıldığı Trakya'da hasat mesaisi devam ederken, en büyük üretici birliklerinden Trakya Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik), ayçiçeğinde avans ödeme fiyatını, ton başına 28 bin lira olarak açıkladı.

Trakya Birlik, bu yıl aşırı sıcaklar ve yetersiz yağış nedeniyle hasat dönemi erken başlayan ayçiçeğinde, avans alım fiyatını açıkladı. Birlikten yapılan açıklamada, günümüz jeopolitiğinde tarımsal üretimin, giderek önem taşıdığına dikkat çekilerek, "Yağlı tohum ve bitkisel yağ üretimi de bu kapsamda ülkemizin kendi kendine yeterlilik hedefi ve her türlü küresel jeopolitik ve iklim kaynaklı risklerin arttığı bir ortamda stratejik önem kazanmaktadır. Bu hedef ve önem doğrultusunda, tarladan sofraya kadar uzanan değer zincirinin arz güvenliği teminat altına alınırken, aynı zamanda fiyat istikrarını da sağlayacak, iktisadi temellere dayalı sağlıklı bir piyasa yapısının tesisi büyük önem taşımaktadır" denildi.

'1,5 MİLYON TON REKOLTE BEKLENMEKTE'

Türkiye'nin ayçiçeği yağı ihtiyacının karşılanabilmesi için 3 milyon ton seviyesinde üretime ihtiyaç olduğuna yer verilen açıklamada, "Bu çerçevede 2025/2026 üretim sezonu başında 1,7 milyon ton olarak öngörülen ülke rekoltesinin yaşanan iklim koşulları altında 1,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşerek yeterlilik oranımızın yüzde 50'ler seviyesinde oluşacağı beklenmektedir. Geçtiğimiz 2024/2025 üretim sezonunda üretim alanlarında yaşanan daralmaya ek olarak olumsuz iklim koşulları altında 1,350 milyon ton olarak gerçekleşen ülke rekoltesinin yüksek yeterlilik oranlarına kavuşturulması amacıyla çiftçi maliyetleriyle uyumlu, sürdürülebilir fiyat politikasının oluşturulabilmesi için Ticaret Bakanlığımız ve Tarım ve Orman Bakanlıklarımızla yoğun istişare ve çalışmalar gerçekleştirilerek çiftçi memnuniyetinin sağlandığı fiyat oluşumu ve sağlıklı mamul piyasasının birlikte tesis edilmesi noktasında hayata geçirilecek argümanlar belirlenmiş ve Devletimiz tarafından uygulamaya konulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

'YÜZDE 44 YAĞ ORANLI AYÇİÇEĞİ İÇİN 28 BİN LİRA'

Trakya'da son 1 haftalık süreçte hasadın başladığı belirtilen açıklamada, "Son 1 haftalık süreçte de ülke ayçiçek üretiminin lokomotifi konumunda bulunan Trakya'da da hasat başlamış olup yapılan düzenlemelerin desteğiyle yağlık ayçiçek tohumu fiyatları tüm borsalarda güçlü alıcı ilgisi görerek yüksek talepli olarak işlem görmektedir. Tüm bu gelişmelerin ışığında, Birliğimiz tarafından 2025/2026 sezonu için, 'Uluslararası Standart' olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü baz alınarak ton başına 28 bin TL/Ton 'Avans Ödemesi' yapılması karar altına alınmıştır. Bu suretle geçtiğimiz yıl açıklanan 'Ön Alım fiyatına' göre avans ödemesi yoluyla asgari yüzde 40 fiyat artışı sağlanmış durumdadır. Bu baz fiyat doğrultusunda, teslim edilen ürünlerin fiyatları, yağ oranına göre yüzde 1,5 çarpanla hesaplanacaktır. Böylece istikrarlı bir fiyat oluşumu teşvik edilmektedir. Bir diğer pencereden bakıldığında halihazırdaki ayçiçek fiyatları, piyasada işlem gören ve çiftçi memnuniyeti sağlayan 13,00-13,50 TL/Kg buğday fiyat seviyesi ile paritelendirildiğinde, ayçiçeği ve buğday arasında hedeflenen 1'e 2'lik bir paritenin birliğimizce açıklanan avans ödemesiyle dahi sağlandığı görülmektedir" denildi.

Trakya Birliğin üretici ortakları açısından açıkladığı avans fiyatının diğer yönüyle ürün piyasaları için taban fiyat anlamı taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, "Trakya Birlik geçtiğimiz sezonlara göre 3 hafta kadar öne gelen hasat takvimi ve piyasa gereklilikleri çerçevesinde sadece ortaklarından gerçekleştirdiği alımlara karşılık nakit ihtiyaçları ve çiftçi borcu ödeme döngüsü için 28.-TL/Kg. avans ödemesi açıklamıştır. Geçmiş pek çok sezonda olduğu gibi hasat dönemi sonunda oluşacak nihai yurt içi ve yurt dışı fiyat seviyeleriyle birlik stokları da gözetilerek oluşacak katma değer hesaplanacak ve kurumsal sürdürülebilirlik çerçevesinde ortakları adına fark fiyatı belirleyerek alım fiyatı kesinleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trakya'da Ayçiçeği Avans Fiyatı 28 Bin Lira - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
67 yıllık Süper Lig tarihinin tüm rekorları dikkat çekti 67 yıllık Süper Lig tarihinin tüm rekorları dikkat çekti
Tutuklu CHP’li başkanın annesi hastane önünde fenalık geçirdi Tutuklu CHP'li başkanın annesi hastane önünde fenalık geçirdi
Galatasaray KAP’a bildirdi: 13.5 milyar TL Galatasaray KAP'a bildirdi: 13.5 milyar TL
ABD’nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı ABD'nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı
Süper Lig’in devleri Sörloth için bu kararı bekliyordu Süper Lig'in devleri Sörloth için bu kararı bekliyordu
Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu için ödeyeceği bonservisi duyurdular Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için ödeyeceği bonservisi duyurdular
Beşiktaş, Ndidi’yi İstanbul’a getiriyor Beşiktaş, Ndidi'yi İstanbul'a getiriyor
Putin’le görüşmenin ardından Trump’tan açıklama: Büyük ilerleme kaydedildi Putin'le görüşmenin ardından Trump'tan açıklama: Büyük ilerleme kaydedildi
Davinson Sanchez’in Galatasaray’dan istediği maaş belli oldu Davinson Sanchez'in Galatasaray'dan istediği maaş belli oldu

15:51
DEM Parti, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı’yı partiden ihraç etti
DEM Parti, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı'yı partiden ihraç etti
15:21
Putin görüşme için Trump’a adres gösterdi, Zelenski’yi reddetti
Putin görüşme için Trump'a adres gösterdi, Zelenski'yi reddetti
15:02
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu
15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul etti
22:43
Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış
Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış
22:43
Trump ve Putin gelecek hafta yüz yüze görüşecek
Trump ve Putin gelecek hafta yüz yüze görüşecek
22:35
Robin Van Persie’nin gol sevinci gündem oldu
Robin Van Persie'nin gol sevinci gündem oldu
21:37
Fenerbahçe’den Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken mesaj
Fenerbahçe'den Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken mesaj
21:28
Kızılyıldız’a transferi iptal oldu Tadic’in yeni takımını açıkladılar
Kızılyıldız'a transferi iptal oldu! Tadic'in yeni takımını açıkladılar
21:13
Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti
Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti
21:11
Bayern Münih’ten ayrılan Thomas Müller’den sürpriz imza
Bayern Münih'ten ayrılan Thomas Müller'den sürpriz imza
21:09
Ordu’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
Ordu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
20:59
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık “havalimanı“ anlaşması
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık "havalimanı" anlaşması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 16:59:33. #7.13#
SON DAKİKA: Trakya'da Ayçiçeği Avans Fiyatı 28 Bin Lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.