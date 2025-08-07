Trendyol'un Dijital Usta Projesi Gelişiyor - Son Dakika
Ekonomi

Trendyol'un Dijital Usta Projesi Gelişiyor

Trendyol\'un Dijital Usta Projesi Gelişiyor
07.08.2025 16:28
Trendyol, KOBİ'lere dijital dönüşümde destek vermek için Dijital Usta projesini hayata geçiriyor.

Trendyol'un, KOBİ'lerin dijital dönüşümüne katkı sunmak amacıyla başlattığı Dijital Usta projesi için Türkiye'nin önde gelen meslek örgütlerinin temsilcileriyle görüş alışverişinde bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Trendyol Campus'te gerçekleşen buluşmada, Trendyol'un Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği Dijital Usta projesinin bir sonraki aşamasına ilişkin detaylar ele alındı. Toplantıya, 50'ye yakın meslek örgütü temsilcisi katıldı.

Toplantıda, projenin daha geniş kitlelere ulaşması, kapsayıcılığının artırılması ve sosyal etki kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik öneriler değerlendirildi.

Dijital Usta projesi gençleri yeni becerilerle donatarak, KOBİ'lerin dijitalleşme sürecinde e-ticaret ve e-ihracat faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi hedefliyor. Pilot illerde uygulamaya konulan proje, yerel ekonomilerin dijitalleşme yoluyla güçlendirilmesine katkı sunuyor.

Trendyol, bu kapsamda yürüttüğü çalışmalara sivil toplumun deneyimiyle yön vermek ve daha kapsayıcı bir yol haritası oluşturmak amacıyla, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren meslek örgütleriyle görüş alışverişi gerçekleştiriyor.

"Dijital Gelecek" inşa ediliyor

Trendyol, Dijital Usta projesiyle bugünün ihtiyaçlarına yanıt vermenin yanı sıra dijital geleceği toplumsal olarak adil ve kapsayıcı temeller üzerine inşa etmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda eğitim, istihdam ve bölgesel kalkınma alanlarında gençlere ve KOBİ'lere ulaşmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Projenin temel eğitim fazında, çevrim içi platform aracılığıyla gençlere ücretsiz temel e-ticaret eğitimi verilecek. Temel eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar arasından 250 genç, 36 saatlik ileri düzey sertifika programına katılmaya hak kazanacak.

Programın son aşamasında, proje ortaklarının değerlendirmesiyle belirlenecek 100 genç, pilot illerdeki KOBİ'lerde e-ticaret uzmanı olarak istihdam edilecek. Gençlerin ilk 3 aylık maaşı, Trendyol tarafından karşılanarak, iş dünyasına atılmalarında somut destek sunulacak.

İlk aşamada Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Nevşehir ve Ordu illerinde pilot çalışmaları başlayan projeye başvurmak isteyen 18-30 yaş aralığındaki gençler, başvuru ve eğitimler için Dijital Usta internet sitesine başvurabiliyor.

"Dijital Usta, gençleri geleceğe hazırlayan, bir dönüşüm hamlesidir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, Dijital Usta projesini hayata geçirirken gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmayı, KOBİ'leri dijital dünyada daha rekabetçi kılmayı, e-ticaret ve e-ihracat yeteneklerini artırarak ekonomiye katkılarını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Şahin, "Dijital Usta yalnızca bir eğitim programı değil, Türkiye'nin dijital kalkınma yolculuğuna katkı sunan, gençleri geleceğe hazırlayan, işletmeleri dijital ekonomiyle buluşturan bir dönüşüm hamlesi. Bu dönüşümde meslek örgütlerinin katkısını çok değerli buluyor, sahadaki deneyimlerinin, toplumsal dinamiklere duyarlılıklarının ve kapsayıcı bakış açısıyla yaptıkları değerlendirmelerin, projenin erişimini ve etkisini güçlendireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

