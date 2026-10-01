Trump, Güney Kore'nin 200 milyar dolarlık enerji yatırımını Beyaz Saray'da duyurdu - Son Dakika
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Trump, Güney Kore'nin 200 milyar dolarlık enerji yatırımını Beyaz Saray'da duyurdu

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ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'nin ABD'deki enerji projelerine 200 milyar dolara kadar yatırım yapacağını duyurdu. Texas'ta 6 gigavatlık santral, 8 nükleer reaktör ve Alaska'da LNG boru hattı inşa edilecek; yatırımın binlerce kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'nin ABD'deki büyük enerji projelerine 200 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planladığını bildirdi.

Trump, Beyaz Saray'da söz konusu yatırımlara ilişkin duyuru yaptı.

Güney Kore'nin ABD'ye 200 milyar dolara kadar yatırım yapacağını belirten Trump, söz konusu yatırımlar kapsamında Texas'ta 6 gigavatlık bir elektrik üretim tesisi, 8 yeni büyük ölçekli nükleer santral ve Alaska'da LNG boru hattının inşa edileceğini söyledi.

Trump, "Amerikan tarihindeki en büyük enerji altyapısı yatırımlarından birini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Açıklanan yatırım paketinin ABD'nin kritik enerji tedarik zincirini güvence altına alma, ülkenin enerji alanındaki hakimiyetini sağlamlaştırma ve Güney Kore ile tüm Pasifik bölgesiyle ortaklığını her zamankinden daha güçlü hale getirme yolunda büyük bir adım olduğunu belirten Trump, Güney Kore'nin yapılan ticaret anlaşması kapsamında yüz milyarlarca dolar yatırım yapması gerektiğini, bunun karşılığında ülkeye uygulanan tarife oranını düşürdüğünü anımsattı.

Trump, Texas'ta inşa edilecek doğal gaz santralinin "dünyada şimdiye kadar inşa edilmiş en büyük santrallerden biri olacağını" ileri sürerek, ülke genelinde inşa edilecek 8 yeni nükleer reaktörün de ABD'nin "dünyanın önde gelen nükleer enerji üreticisi" konumunu pekiştireceğini ifade etti.

Alaska LNG boru hattına da değinen Trump, hattın günlük yaklaşık 4 milyar fit küp LNG sevkiyatı sağlayacağını aktardı.

Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, söz konusu yatırımın binlerce kişiye istihdam sağlaması ve Amerikalıların enerji maliyetlerini düşürmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Temmuz 2025'te Güney Kore ile ticaret anlaşmasına vardıklarını belirterek, bu ülkenin ABD'ye 350 milyar dolar yatırım yapacağını ifade etmişti.

Güney Kore'de de haziran ayında ABD'ye 350 milyar dolarlık yatırım taahhüdünü kapsayan "Kore-ABD Stratejik Yatırım Yönetimi Özel Yasası"nın uygulanmasına ilişkin kararname kabul edilmişti.

Yatırım paketinde, gemi inşa işbirliği için 150 milyar dolar, diğer stratejik sektör işbirlikleri için 200 milyar dolar yatırım öngörülmüştü.

Kaynak: AA
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