Trump\'ın resti sonrası piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

20.01.2026 08:08
Küresel piyasalarda güvenli liman talebi yeniden güç kazanırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı satın alma yönündeki açıklamaları risk algısını bozdu. Ons altın 6 bin 531 liraya yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, gram altında 6 bin 531 liraya kadar yükselerek tarihi rekorunu yeniledi.

Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı yeniden hız kazanırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı satın alma yönündeki açıklamaları risk algısını olumsuz etkiledi. Bu gelişmelerin etkisiyle altın ve gümüş fiyatlarında sert yükselişler yaşandı. Spot altın yüzde 0,5 artışla ons başına 4 bin 694 dolara çıkarak rekor kırdı. ABD vadeli altın kontratları da yüzde 1,9 yükselişle 4 bin 680,30 dolar seviyesine ulaştı.

GRAM ALTIN TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Ons altındaki yükselişin ardından gram altın da yeni güne artışla başladı. Gram altın yüzde 0,5 değer kazanarak 6 bin 531 liraya yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

GÜMÜŞ REKOR SEVİYEYİ TEST ETTİ

Gümüş fiyatlarında ise gün içindeki rekorun ardından kar satışları etkili oldu. Spot gümüş yüzde 1,4 düşüşle 93,33 dolara gerilerken, gün içerisinde 94,72 dolarla rekor seviyeyi test etti.

GRÖNLAND GERİLİMİ YAKINDAN İZLENİYOR

Piyasalarda Trump ile Avrupa Birliği arasında Grönland üzerinden yaşanan gerilim yakından izleniyor. KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altının son dönemdeki güçlü yükselişinin ardından kazançlarını sindirdiğini belirterek, piyasaların Trump-AB geriliminin seyrini görmek istediğini söyledi. Waterer, Trump'ın gümrük tarifeleri konusundaki sert tutumunu sürdürmesi halinde altının kısa vadede 4.700 doların üzerine yönelme potansiyeli taşıdığını, Davos'ta AB liderleriyle sağlanabilecek bir uzlaşmanın ise risk primini azaltabileceğini ifade etti.

FED'İN FAİZLERİ SABİT TUTMASI BEKLENİYOR

Tarife tehditlerinin ABD hisse senedi ve tahvil piyasalarında satışları tetiklemesiyle dolar, son bir haftanın en düşük seviyesine geriledi. Doların zayıflaması, altın fiyatlarına ek destek sağladı. Altın fiyatları ayrıca ABD Merkez Bankası'nın bağımsızlığına yönelik endişelerden de güç buldu. ABD Yüksek Mahkemesi'nin bu hafta, Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimine ilişkin bir davayı ele almasının beklendiği belirtiliyor. Piyasalarda, Fed'in 27-28 Ocak tarihlerindeki toplantısında faizleri sabit tutacağı görüşü ağırlık kazanıyor. Faiz getirisi bulunmayan altın, düşük faiz ortamlarında genellikle daha güçlü performans sergiliyor.

Diğer değerli metallerde ise düşüş yaşandı. Spot platin yüzde 1,8 gerileyerek 2 bin 331,20 dolara inerken, paladyum yüzde 2 düşüşle 1.804,15 dolar seviyesine çekildi.

  sait turk:
    Dünyada hiç bir ülke haberlerinde yoktur sanırım bizdeki gibi yok altın şöyle gümüş böyle döviz vs vs diye 2 0 Yanıtla
