Trump\'ın savaş mesajı altını yeniden yukarı taşıdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'daki savaşın yakında sona erebileceğini ima eden açıklamaları ve petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, küresel piyasalarda altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesine neden oldu. Zayıflayan dolar ve düşen enerji maliyetleri de altındaki yükselişi destekleyen faktörler arasında yer aldı.

ONS ALTIN VE GRAM ALTIN YÜKSELDİ

Spot altın, salı günü erken işlemlerde yüzde 0,5 artarak ons başına 5 bin 164 dolara yükseldi. ABD'de nisan vadeli altın kontratları ise yüzde 1,7 artışla 5 bin 188,70 dolar seviyesine çıktı.

Ons altındaki yükseliş, iç piyasada da fiyatlara yansıdı. Gram altın yüzde 0,6 artışla 7 bin 320 lira seviyesinde işlem görmeye başladı.

Dolar endeksinin yüzde 0,4 gerilemesi de altına olan talebi artırdı. Doların değer kaybetmesi, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha ucuz hale getirerek talebi destekledi.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ ALTINI DESTEKLEDİ

OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, altın fiyatlarındaki yükselişin Trump'ın açıklamalarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. Wong'a göre Trump'ın Orta Doğu'daki gerilimin azalabileceğine yönelik mesajları, petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşle birlikte enflasyon beklentilerinin de yumuşayabileceğine işaret ediyor.

Trump'ın savaşın yakında sona erebileceğini söylemesinin ardından petrol fiyatları yüzde 10'dan fazla geriledi. Bu düşüş, küresel petrol arzında uzun süreli kesinti yaşanacağı yönündeki endişeleri geçici olarak azalttı.

HÜRMÜZ BOĞAZI GERİLİMİ ENERJİ PİYASALARINI ETKİLEDİ

Öte yandan Trump, İran'ın tanker trafiğini dünyadaki petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda engellemeye çalışması durumunda ABD'nin saldırılarının hızla artabileceği uyarısında bulundu. Savaş nedeniyle boğazdaki deniz trafiği büyük ölçüde durma noktasına geldi. Bir haftadan uzun süredir çok sayıda tanker bölgede mahsur kalırken, depolama kapasitesinin dolması nedeniyle bazı üreticiler üretimi geçici olarak durdurmak zorunda kaldı. Bu gelişmeler enerji fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açtı.

FED KARARLARI VE ENFLASYON VERİLERİ BEKLENİYOR

Altın fiyatları hafta başında yükselen enerji maliyetlerinin enflasyon endişelerini artırması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi ihtimalini zayıflatması nedeniyle gerilemişti. CME Group'un FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed'in 18 Mart'ta sona erecek toplantısında faizleri sabit bırakmasını bekliyor.

Altın genellikle enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de faizlerin düşük olması, faiz getirisi olmayan altının elde tutulma maliyetini azaltarak fiyatları destekliyor. Piyasalar şimdi ABD'de çarşamba günü açıklanacak Şubat ayı tüketici enflasyonu (CPI) verisi ile cuma günü açıklanacak ve Fed'in yakından takip ettiği PCE enflasyon göstergesini bekliyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE DE YÜKSELİŞ

Altındaki yükseliş diğer değerli metallere de yansıdı. Spot gümüş yüzde 3 artışla 89,60 dolara yükselirken, platin yüzde 1,2 artarak 2.208,16 dolara çıktı. Paladyum ise yüzde 0,2 artışla 1.693,84 dolar seviyesine ulaştı.