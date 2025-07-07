Trump'tan Yeni Tarifeler Borsayı Düşürdü - Son Dakika
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Ekonomi

Trump'tan Yeni Tarifeler Borsayı Düşürdü

07.07.2025 23:47
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Trump, Güney Kore ve Japonya'ya %25 tarife uygulayacağını duyurdu, borsa kayıplar yaşadı.

NEW New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Kore ve Japonya mallarına yüzde 25 tarife uygulanacağını duyurması sonrasında günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,94 azalarak 44.406,36 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,79 azalışla 6.229,98 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,92 kayıpla 20.412,52 puana indi.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından tarife mektuplarını paylaşmaya başlarken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

ABD Başkanı Trump, Japonya ile Güney Kore'ye yönelik mektuplarında bu ülkelerden 1 Ağustos'tan itibaren ABD'ye gönderilen tüm ürünlere, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

Yüksek oranlardan kaçınmak için başka ülkeler üzerinden aktarılan malların daha yüksek tarifelerle karşılaşacağına dikkati çeken Trump, misilleme durumunda ise yüzde 25'lik tarife oranının artacağını kaydetti.

Trump, mektuplarda "belki" bir düzeltme yapmayı düşünebileceklerine işaret ederek "Bu tarifeler, ülkenizle olan ilişkilerimize bağlı olarak yukarı ya da aşağı doğru değiştirilebilir." ifadesini kullandı.

Söz konusu mektuplar sonrasında bazı Japon ve Güney Koreli şirketlerin ABD borsalarında işlem gören hisseleri düşüşe geçti.

Japon otomobil şirketleri Toyota ile Honda'nın hisseleri yüzde 4 civarında düşerken, Güney Koreli telekomünikasyon şirketi SK'nin hisseleri yüzde 8'e yakın ve LG Display'in hisseleri yüzde 8'den fazla geriledi.

Trump ayrıca, diğer 5 ülkeye yönelik tarife mektuplarını da paylaştı. Mektuplarda Trump, 1 Ağustos'tan itibaren Malezya ve Kazakistan'a yüzde 25, Güney Afrika'ya yüzde 30, Laos ve Burma'ya da yüzde 40 tarife uygulanacağını bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün 9 Temmuz'da sona erecek tarife erteleme süresini 1 Ağustos'a uzatan kararnameyi imzalayacağını açıkladı.

Güney Kore ile Japonya dışında 12 ülkenin daha bugün doğrudan Trump'tan tarife mektubu alacağını söyleyen Leavitt, gelecek günlerde başka mektupların da olacağını ifade etti.

Öte yandan, Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın siyasi parti kurma planını açıklamasının ardından şirketin hisseleri bugün yaklaşık yüzde 7 değer kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Trump'tan Yeni Tarifeler Borsayı Düşürdü - Son Dakika

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