TSB Başkanı Yaşar, Gaziantep'te 2030 için 50 milyar dolarlık prim hedefini açıkladı - Son Dakika
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TSB Başkanı Yaşar, Gaziantep'te 2030 için 50 milyar dolarlık prim hedefini açıkladı

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Gaziantep'te, uluslararası sektör temsilcilerinin katılımıyla Türk Dünyası Sigorta Birliği 2. Genel Kurulu gerçekleştirildi. TSB Başkanı Ahmet Yaşar, Türkiye'nin 2025'teki prim üretiminin 1,2 trilyon liraya ulaştığını, 2030 için 50 milyar dolarlık hedef belirlediklerini açıkladı.

Türk Dünyası Sigorta Birliği 2. Genel Kurulu, uluslararası sektör temsilcilerinin katılımıyla Gaziantep'te düzenlendi.

Türk dünyasının çeşitli ülkelerinden sigorta sektörünün üst düzey temsilcilerini ve karar vericilerini bir araya getirmek amacıyla organize edilen Türk Dünyası Sigorta Birliği 2. Genel Kurulu'nun açılış töreni, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Ahmet Yaşar, Türk Dünyası Sigorta Birliği Başkanı Ülviye Cabbarova ve sektör temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, buradaki konuşmasında, Gaziantep'in tarım, ticaret ve birçok alanda uluslararası bir şehir olduğunu belirterek uluslararası bir birliğin genel kurulunun Gaziantep'te yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

TSB Başkanı Ahmet Yaşar, genel kurulla ülkeler arasında var olan yakınlığı ortaklığa dönüştürmeyi hedeflediklerini ve toplantının Türk Dünyası Sigorta Birliğinin gelecek dönem vizyonunu belirlemek, ortak çalışmalara yön vermek için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Ortak tarihin ülkeleri yakınlaştırdığına işaret eden Yaşar, "Türk Dünyası Sigorta Birliğini dayanışma ve güven üzerine kurulu bir yapı olarak görüyorum. Bu yapının ağırlığı, üyelerinin birbirine ihtiyaç duyduğu anda sağlayabildiği katkıyla artacaktır. Bir ülkede edinilen hasar tecrübesi diğerinde hazırlığı iyileştiriyorsa, bir pazarda geliştirilen çözüm başka bir pazardaki üreticiye uyarlanabiliyorsa, birliğimiz insanlarımızın hayatına dokunmaya başlamış demektir." diye konuştu.

Yaşar, ortaklığın en güçlü gerekçesinin de ülkelerin ayrı ayrı sahip olduğu yetenekleri bir araya getirerek, vatandaşları için daha geniş bir güvence imkanı oluşturmak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, bu ortaklığa güçlü bir sigorta sektörüyle katıldığını vurgulayan Yaşar, şöyle dedi:

"2025'te toplam prim üretimimiz 1,2 trilyon liraya ulaştı. Bu yıl eylül sonu itibarıyla da 1,1 trilyon liralık prim üretimini yakaladık. Bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 28'lik bir artışla bu rakamları gerçekleştirdik. 2030 yılı için koyduğumuz 50 milyar dolarlık prim üretimi hedefimiz var ama bu sigorta sektörümüzün, şirketlerin cirosunu artırmak prim yazma hedefi değil. Bizim için esas olan daha çok insanın, işletmenin güvenceye kavuşması. Sigorta ve emeklilik sektörümüzün ekonomiye sağladığı fon büyüklüğü 3,6 trilyon lira düzeyinde. Bu ölçeğin arkasında, ülkemizin çok farklı ihtiyaçlarına cevap verebilen bir sektör var.

Sanayi yatırımlarını, enerji projelerini, taşımacılığı, tarımsal üretimi ve ailelerin geleceğini güvence altına alan şirketlerimiz, birikimleri ekonomiye kazandıran emeklilik kuruluşlarımız bulunuyor. Büyük projelerdeki teknik uzmanlık ile en küçük işletmeye ulaşan hizmet ağı aynı yapının içinde gelişiyor. Türkiye'nin sigortacılık alanındaki liderlik iddiasını bu birikime dayandırıyoruz. Bölgesel işbirliklerine katkımızı artıracak ölçekte bir pazarımız, yetişmiş insan kaynağımız ve uygulama deneyimimiz var. Şirketlerimizin rekabeti hizmeti geliştirirken, kamu kurumlarımızla ve meslek kuruluşlarımızla yürüttüğümüz çalışmalar sektörün bütününe fayda sağlıyor. Türk Dünyası Sigorta Birliğinde de birbirini güçlendiren böyle bir çalışma kültürünü büyütebiliriz."

Yaşar, geçen yıl Azerbaycan'ın Şuşa kentinde yapılan Genel Kurul'un ikinci aşamasına bugün geçildiğini belirterek, bugünkü kurul için 3 çalışma başlığı sundu.

İlk olarak Türk dünyasının afet, iklim, tarım ve altyapı risklerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için ortak bir risk ve dayanıklılık çalışmasının başlatılması önerisinde bulunan Yaşar, "İkincisi, sigorta ve reasürans alanında teknik bir çalışma grubu oluşturarak veri paylaşımını, ortak kapasite imkanlarını ve Orta Koridor'un güvence ihtiyaçlarını hep birlikte değerlendirelim. Üçüncüsü, Türk Sigorta Enstitüsü Vakfımız, Sigortacılık Eğitim Merkezi gibi eğitim gruplarımızın deneyimlerinden de yararlanarak genç sigortacılarımız, acentelerimiz, brokerlarımız, eksperlerimiz ve aktüellerimiz ve risk mühendislerimiz için ortak eğitim ve mesleki değişim programlarını geliştirelim." dedi.

"Birlik, ortak projeler geliştirme hedefleri doğrultusunda çalışıyor"

Türk Dünyası Sigorta Birliği Başkanı Ülviye Cabbarova da Türk dünyasını birleştiren ortak tarih, değerler ve kardeşlik bağlarının, sigorta alanındaki işbirliğinin de temelini oluşturduğunu söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Türk dünyası bizim ailemizdir ve bizim başka ailemiz yoktur" sözlerine atıfta bulunan Cabbarova, bu anlayışın Birliğin dayanışma ruhunu yansıttığını belirtti.

İkinci Genel Kurulun Gaziantep'te düzenlenmesinin özel bir anlam taşıdığını ifade eden Cabbarova, 2023 depremlerinin ardından şehirde gerçekleştirilen toparlanma ve yeniden inşa çalışmalarına dikkati çekti ve risklere hazırlıklı olmanın, daha dayanıklı toplumlar oluşturmanın önemini dile getirdi.

Türk devletleri arasında gelişen ekonomik ve ticari ilişkilerin sigorta alanındaki güçlü ve sürdürülebilir işbirlikleriyle desteklenmesi gerektiğini belirten Cabbarova, "Birlik, sigorta piyasalarını yakınlaştırma, bilgi ve deneyim paylaşımını artırma ve ortak projeler geliştirme hedefleri doğrultusunda çalışıyor." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından sektör temsilcilerinin katılımıyla paneller, Türk Dünyası Sigorta Birliği web sitesinin tanıtımı ve genel kurulun kapalı oturumu yapıldı.

Kaynak: AA
Ahmet YaşarGaziantepTürkiyeEkonomiFinansSon Dakika

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