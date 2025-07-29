TSKB ve Aksa Enerji'den 80 Milyon Dolar Kredi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

TSKB ve Aksa Enerji'den 80 Milyon Dolar Kredi

29.07.2025 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksa Yenilenebilir Enerji, TSKB'den 80 milyon dolarlık krediyle 14 projeden 3’ünü finanse edecek.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Aksa Enerji'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı Aksa Yenilenebilir Enerji, 80 milyon dolar tutarında yeni bir kredi anlaşması imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TSKB tarafından sağlanan 80 milyon ABD doları tutarında krediyle Aksa Yenilenebilir Enerji, Türkiye'deki depolamalı yenilenebilir enerji santralleri yatırımlarını gerçekleştirecek.

Anlaşma kapsamında, Aksa Yenilenebilir Enerji'nin Türkiye'nin farklı bölgelerinde yürüttüğü 14 yenilenebilir enerji projesinden 3'ü TSKB tarafından finanse edilecek.

TSKB'nin finansman desteği sağlayacağı projeler arasında Kırşehir Alıç Depolamalı Güneş Enerji Santrali (GES), Gaziantep Pamuk Depolamalı GES ve Şanlıurfa'da kurulacak müstakil elektrik depolama tesisi yer alıyor. Söz konusu kredi, bir yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 11 yıl vadeli olacak.

"Pek çok yenilenebilir enerji projesine finansman desteği sağladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, TSKB'nin 2002'den beri orta ve uzun vadeli kaynakları aracılığıyla Türkiye'de hidroelektrik, güneş, rüzgar, biyokütle-biyogaz ve jeotermal enerji santralleri gibi pek çok yenilenebilir enerji projesine finansman desteği sağladığını belirtti.

Bilgiç, tüm dünyada yenilenebilir enerji başta olmak üzere, enerji ve kaynak verimliliğinin her zamankinden daha önemli olduğu bir dönemin yaşandığına değinerek, "Yenilenebilir enerji yatırımlarının büyük bir önem taşıdığına inanıyor, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda, yenilenebilir enerji yatırımlarını uzun zamandır kararlılıkla destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bugüne kadar finansmanında yer aldıkları 476 yenilenebilir enerji projesiyle Türkiye'nin toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünün yüzde 14'ünü temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Bilgiç, "Aksa Enerji ile imza attığımız bu anlaşmayla, ülkemizde depolamalı yenilenebilir enerji santrallerine verdiğimiz desteğe yönelik önemli bir adım daha attık. Önümüzdeki dönemde de bu alanda hayata geçireceğimiz uzun soluklu işbirlikleriyle ülkemizin çok yönlü kalkınmasına desteğimizi büyütmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cemil Kazancı da depolamalı yenilenebilir enerjinin sağladığı yüksek faydayla enerji sistemlerinin geleceğini temsil ettiğine değindi.

Bu alandaki her bir yatırımın, Türkiye'nin enerji arz güvenliğine, çevresel sorumluluk ve ekonomik büyüme hedeflerine doğrudan katkı sunduğunu aktaran Kazancı, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bu alanda ilk üretim lisansını alan şirket olarak, enerji dönüşümünde öncü rolümüzü kararlılıkla sürdürüyoruz. Aksa Grup Şirketleri'nin uzun yıllardır farklı projelerde güçlü bir sinerji içinde çalıştığı TSKB ile bu kez depolamalı yenilenebilir enerji alanında önemli bir işbirliğine imza atmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu işbirliği, Türkiye'nin enerji dönüşümüne hizmet eden üç stratejik projeye hayat verecek. Aksa Enerji olarak sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimizle, ülkemiz ve dünyamız için en doğru yatırımları hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Aksa Enerji, Türkiye, Ekonomi, Finans, Güncel, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TSKB ve Aksa Enerji'den 80 Milyon Dolar Kredi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu’nun ’’Fenerbahçe mi Galatasaray mı’’ sorusuna yanıtı olay oldu Emre Belözoğlu'nun ''Fenerbahçe mi Galatasaray mı?'' sorusuna yanıtı olay oldu
Cumhurbaşkanı’na hakaret eden HKP liderinin genel başkanlığı düşürüldü Cumhurbaşkanı'na hakaret eden HKP liderinin genel başkanlığı düşürüldü
İstasyon asıl şimdi yandı Ormanı yakan hain benzini bu sebeple kolayca almış İstasyon asıl şimdi yandı! Ormanı yakan hain benzini bu sebeple kolayca almış
Polisle yaşadığı kriz sonrası gözaltına alınan Dilan Çıtak serbest bırakıldı İşte ifadesi Polisle yaşadığı kriz sonrası gözaltına alınan Dilan Çıtak serbest bırakıldı! İşte ifadesi
Rus havayolu şirketi Aeroflot’a siber saldırı Rus havayolu şirketi Aeroflot'a siber saldırı
Arabadan inerken elbisesi açılan oyuncu frikik verdi Arabadan inerken elbisesi açılan oyuncu frikik verdi
Bir orman yangını da İzmir’de Bornova’da başladı, Buca’ya sıçradı Bir orman yangını da İzmir'de! Bornova'da başladı, Buca'ya sıçradı
Stada tabela asıldı İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri
Dilan Çıtak’ın polisle yaşadığı gerginliğe ait yeni görüntüler ortaya çıktı Dilan Çıtak'ın polisle yaşadığı gerginliğe ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Beraber oturduğu polisi vurdu, hiçbir şey olmamış gibi içeceğini içti Beraber oturduğu polisi vurdu, hiçbir şey olmamış gibi içeceğini içti
Tarlada başlayan yasak aşk, tarlada bitti Tarlada başlayan yasak aşk, tarlada bitti

10:26
Bursa kundakçısının bilinmeyenleri: Yakalandığı andan itibaren ’’meczup’’ imajı çiziyor
Bursa kundakçısının bilinmeyenleri: Yakalandığı andan itibaren ''meczup'' imajı çiziyor
08:35
7 gündür süren Karabük yangını şehir merkezini tehdit ediyor
7 gündür süren Karabük yangını şehir merkezini tehdit ediyor
07:41
Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün
Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün
16:11
10 numarayı Orkun’a kaptıran Keny Arroyo her şeyi sildi
10 numarayı Orkun'a kaptıran Keny Arroyo her şeyi sildi
16:09
Trump: Putin’e Ukrayna ile anlaşmak için 10 gün süre veriyorum
Trump: Putin'e Ukrayna ile anlaşmak için 10 gün süre veriyorum
16:08
Parkta birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdılar
Parkta birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdılar
16:04
Fildişi Sahili’nde katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 51 yaralı
Fildişi Sahili'nde katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 51 yaralı
16:01
Sivas’ta kene bir can daha aldı
Sivas'ta kene bir can daha aldı
15:32
4 bin yıllık Antik Mısır gizemli el izi ortaya çıktı, tarih yeniden yazılıyor
4 bin yıllık Antik Mısır gizemli el izi ortaya çıktı, tarih yeniden yazılıyor!
15:29
Süper Lig’de ortalık yıkıldı Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi
Süper Lig'de ortalık yıkıldı! Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi
15:08
İngiltere kupayı kazandı, Prenses Charlotte’un sempatik tepkisi finale damga vurdu
İngiltere kupayı kazandı, Prenses Charlotte'un sempatik tepkisi finale damga vurdu
14:54
Kokpite Operasyon: Yardımcı pilot çocuk istismarı suçlamasıyla gözaltına alındı
Kokpite Operasyon: Yardımcı pilot çocuk istismarı suçlamasıyla gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2025 11:01:15. #7.12#
SON DAKİKA: TSKB ve Aksa Enerji'den 80 Milyon Dolar Kredi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.