TSPB Altın Boğa Ödülleri sahiplerini buldu

Ekonomi

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından 2016'dan bu yana düzenlenen Altın Boğa Ödülleri'nin dokuzuncusu sahiplerini buldu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, TSPB'nin bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştirdiği "9. TSPB Altın Boğa Ödülleri", sermaye piyasası faaliyetlerine göre 5 kategoride 20 dalda verildi.

Altın Boğa Ödülleri, sermaye piyasalarının gelişmesine, bilinirliğinin artırılmasına katkıda bulunmayı ve sektör profesyonellerinin başarı hikayelerini kamuoyunda görünür kılmayı amaçlıyor.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, TSPB'nin 28 Mayıs'ta yapılan olağan genel kurul toplantısında başkanlık görevini Pamir Karagöz'e devreden İbrahim Öztop'a teşekkür ederek, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Pamir Karagöz'e de yeni dönem için başarı diledi.

"Sektör olarak var gücümüzle çalışma sorumluğunu üstleniyoruz"

Gönül, bugün itibarıyla pay senedi yatırımcı sayısının, 8,5 milyon seviyesinde olduğunu belirterek, "2023'te 54 şirketin halka arzı gerçekleşti. Bu sayı ilk 5 aylık süreçte 18 oldu. Şirketler de piyasadan 2023'te 79,3 milyar lira, bu yılın ilk 5 aylık döneminde de 40,3 milyar lira fon sağladı. İlk 5 aylık süreçte, sadece halka arzlarla değil bunun yanında 17 şirket de bedelli sermaye artırım yoluyla piyasadan yaklaşık 13,5 milyar lira fon temin etti." yorumunu yaptı.

Gönül, "Yılın başından bugüne kadar borçlanma piyasasından sağlanan fon tutarı TL cinsinden yaklaşık 760,7 milyar liradır. Söz konusu fonun 263 milyar lirası yurt içi borçlanma yoluyla 498 milyar lirası yurt dışı borçlanma yoluyla sağlandı. Yılın geri kalan kısmında da şirketlerin hız kesmeden sermaye piyasamızdan fon temin etmeyi sürdüreceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sermaye piyasalarına yönelik yatırımcı ilgisinin yanı sıra şirketlerin de sermaye piyasalarına ilgi gösterdiğini aktaran Gönül, "Sermaye piyasalarına yönelik ilginin artması, Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunmak için sektör olarak var gücümüzle çalışma sorumluğu yüklüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Altın Boğa Ödülleri alanında markalaştı"

TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz de Altın Boğa Ödüllerinin alanında markalaşarak gelenekselleştiğini kaydetti.

Karagöz, teknoloji ve dijitalleşmenin sunduğu imkanları etkin bir şekilde değerlendiren sermaye piyasası kurumlarının yatırımcılara her geçen gün daha kapsamlı hizmetler sunarak sektörün gelişmesi ve büyümesinde etkin rol oynadığına dikkati çekerek, bu ürün ve hizmet çeşitliliği sayesinde sermaye piyasalarının son yıllarda büyük bir değişim ve gelişim ivmesi yakaladığına vurgu yaptı.

Nisan sonu itibarıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısının yeniden 8 milyonları aştığı bilgisini paylaşan Karagöz, şu ifadeleri kullandı:

"Geldiğimiz noktada, ülkemizdeki her 10 kişiden biri pay senedi yatırımcısı. Yatırımcı sayısı ve Borsa İstanbul'da işlem gören pay senetlerindeki artışa paralel yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları da 2024 yılı nisan ayı sonunda 3 trilyon 508 milyar liraya çıktı. Pay senedi piyasamızın yanı sıra yatırımcılarımızın, portföy yönetim şirketlerimiz tarafından profesyonelce yönetilen fonlara olan ilgisinin de rekor düzeylerde geliştiğine tanıklık ediyoruz.

Portföy yönetim şirketlerimizin yönettiği fonların çeşitliliği ve portföy büyüklükleri de önemli oranlarda artıyor. Bireysel emeklilik fonlarını da dahil ettiğimizde portföy yönetimi şirketlerimiz 20 milyona yakın vatandaşımızın birikiminin yatırıma dönüşmesini sağlıyor. Portföy yönetim şirketlerimizce yönetilen kolektif ve bireysel portföy büyüklüğü, Mart 2024 itibarıyla 4,2 trilyon lira büyüklüğe ulaştı."

Karagöz, sermaye piyasası varlıklarının, toplam finansal varlıklar içerisindeki payının yüzde 45'e çıktığını aktararak, şirketlerin de sermaye piyasalarına olan ilgisi artarak sürdüğünü ve aracı kuruluşların 2019'dan bugüne kadar olan dönemde 170'i aşkın şirketin halka arzına başarılı bir şekilde aracılık ettiğini belirtti.

Sermaye piyasalarındaki tüm bu pozitif gelişmelere rağmen, gelişmiş ülkelerin sermaye piyasalarına bakıldığında daha gidecek uzun bir yol olduğunun altını çizen Karagöz, "Ülkemizde etkin, derinlikli ve güçlü bir yatırım ekosistemi kurup, sermaye piyasalarımızı bölgesel düzeyde bir merkez haline getirecek potansiyele sahibiz. Yatırımcılarımızı 'odağa' koyan bir felsefeyle hızlanarak, hedeflerimize ulaşacağımızdan hiç kuşkum yok." yorumunu yaptı.

Ödüller sahiplerini buldu

Gelenekselleşen ve bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen Altın Boğa Ödülleri'nde 5 kategoride 20 daldaki ödül, sahiplerine verildi.

"Aracılık Faaliyeti" kategorisinde Borsa İstanbul Pay Piyasası İşlem Hacmi Lideri ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası İşlem Hacmi Lideri dallarında Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Hacmi Lideri dalında Aktif Yatırım Bankası AŞ ve Kaldıraçlı İşlemler İşlem Hacmi Lideri dalında GCM Yatırım Menkul Değerler AŞ oldu.

"Kurumsal Finansman Faaliyeti" kategorisinde ödüle Pay İhracına Aracılık Lideri dalında Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ, Özel Sektör Borçlanma Aracı İhracına Aracılık Lideri dalında AK Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Kira Sertifikası İhracına Aracılık Lideri dalında ise Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ layık görüldü.

"Saklama Faaliyeti" kategorisinde ise Yerli Yatırımcı Saklama Bakiyesi Lideri dalında AK Yatırım Menkul Değerler AŞ ödül alırken Yabancı Yatırımcı Saklama Bakiyesi Lideri dalında ise QNB Finans Yatırım Menkul Değerler AŞ ödülün sahibi oldu.

"Portföy Yönetimi Faaliyeti" kategorinde de Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri dalında Ak Portföy Yönetimi AŞ ödülün sahibi olurken, Emeklilik Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri, Bireysel Portföy Yönetimi Büyüklüğü Lideri ve Katılım Emeklilik Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri dallarında Ziraat Portföy Yönetimi AŞ ödüle layık görüldü.

Aynı kategoride Alternatif Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri dalında Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ, Katılım Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri dalında Kuveyt Türk Portföy Yönetimi AŞ, Yatırım Fonları Getiri Lideri dalında İstanbul Portföy Yönetimi AŞ (Blockchain Teknolojileri Karma Fon) ve son olarak Emeklilik Yatırım Fonları Getiri Lideri dalında daAk Portföy Yönetimi AŞ (AGESA Hayat ve Emeklilik AŞ ve Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu) ödül aldı.

Son kategori "Yatırım Ortaklığı Faaliyeti"nde Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Net Varlık Değeri Lideri dalında İş Yatırım Ortaklığı AŞ, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Piyasa Değeri Lideri dalında Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Piyasa Değeri Lideri dalında ise Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ Altın Boğa Ödülüne layık görüldü.