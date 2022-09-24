Siirt'teki "ışık hadisesi" ilgiyle izlendi - Son Dakika
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Siirt'teki "ışık hadisesi" ilgiyle izlendi

24.09.2022 14:06
Siirt'teki "ışık hadisesi" ilgiyle izlendi

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin (TUG) çalışmalarıyla 2011 yılından itibaren yeniden yaşanmaya başlayan Siirt'in Tillo ilçesindeki "ışık hadisesi" bu yıl da ilgiyle izlendi.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin (TUG) çalışmalarıyla 2011 yılından itibaren yeniden yaşanmaya başlayan Siirt'in Tillo ilçesindeki "ışık hadisesi" bu yıl da ilgiyle izlendi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Türkiye'nin bilimsel mirasına sahip çıkmaya devam ediyor.

TÜBİTAK TUG'un çalışmaları neticesinde 3 asır sonra 2011'den itibaren yeniden yaşanmaya başlayan "ışık hadisesi"ne vatandaşlar ilgi gösterdi.

Tillo'da İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının İsmail Fakirullah Hazretleri'nin türbesine yansıması yeniden gerçekleşti.

İlçe, tepenin gölgesinde kalırken, türbenin kulesine gelen ışınlar İbrahim Hakkı'nın ışık düzeneği sayesinde kırılıp yön değiştirerek türbeye yöneldi. Güneşin ilk ışınları, İbrahim Hakkı'nın planladığı gibi, hocasının başucunu aydınlattı.

Siirt Valiliği, Tillo Kaymakamlığı ve Belediyesince ilçe meydanında düzenlenen program kapsamında, katılımcılar güneşin doğmasıyla saat 06.19'da gerçekleşen ve 5 dakika süren hadiseyi belediye binasına kurulan büyük ekrandan takip etti.

Programa Vali Osman Hacıbektaşoğlu, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Başkan vekilleri Eyüp Yeşil ve Adem Albayrak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca ve Siirt Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut da katıldı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Türkiye, Tillo, Siirt, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siirt'teki 'ışık hadisesi' ilgiyle izlendi - Son Dakika

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