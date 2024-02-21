TÜGİAD Ankara Şubesi Yüz Yüze Söyleşileri İkincisi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

TÜGİAD Ankara Şubesi Yüz Yüze Söyleşileri İkincisi Gerçekleştirildi

TÜGİAD Ankara Şubesi Yüz Yüze Söyleşileri İkincisi Gerçekleştirildi

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi tarafından düzenlenen 'Yüz Yüze' söyleşilerinin ikincisi gerçekleştirildi. Söyleşinin konukları TÜGİAD Başekonomisti Doç. Dr. Mehmet Levent Yılmaz ve TÜGİAD Politika Danışmanı Metehan Demir oldu. Söyleşide ekonomi ve siyaset konuları ele alındı.

21.02.2024 11:44
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Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesince düzenlenen "Yüz Yüze" söyleşilerin ikincisi gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, söyleşinin konukları TÜGİAD Başekonomisti Doç. Dr. Mehmet Levent Yılmaz ile TÜGİAD Politika Danışmanı ve Gazeteci Metehan Demir oldu.

TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Aykut Çakmaklı, açılış konuşmasında, "Yıl boyunca devam etmesini planladığımız söyleşilerimizde ekonomiden siyasete, iş dünyasından eğitime ve kültürden sağlığa kadar çeşitli alanlarda engin tecrübelere sahip kimseleri konuk ederek, tecrübelerinden yararlanmanın imkanlarını araştıracağız. Yüz Yüze söyleşilerinin bizlere çok önemli katkılar sunacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

Yılmaz da konuşmasında, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimden sonra ekonomide sıkılaştırma politikalarının artacağını düşündüğünü söyledi.

Ekonomi yönetiminin temel hedefinin enflasyonu düşürmek olduğunu belirten Yılmaz, "Enflasyonla mücadele kapsamında talebi düşürmek için çeşitli önlemler alınacak. Enflasyonun baz etkisiyle haziran ayında düşmeye başlayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, ekonomi yönetiminin seçimden sonra vergi tarafında da adımlar atmasını, vergi denetiminin artmasını beklediğinin altını çizerek, yabancı yatırımcıların, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında yürütülen programa inandığını belirtti.

Demir ise yaklaşan yerel seçimler ile iç ve dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Herkesin yerel seçimlere odaklandığına dikkati çeken Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyaretinin çok olumlu olduğunu, bu ziyaretin bir siyasi sonuç ve ekonomik açıdan pragmatik yansıma yaratacağını ifade etti.

Programın ardından Çakmaklı, Yılmaz ve Demir'e katkılarından dolayı plaket takdim etti.

Kaynak: AA

Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜGİAD Ankara Şubesi Yüz Yüze Söyleşileri İkincisi Gerçekleştirildi - Son Dakika

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