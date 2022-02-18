TÜGİAD Başkanı Çevikel: Sanayici kendi elektriğini yerel kaynaklarla üretebilir

Sanayicinin sürdürülebilir ve yeşil enerji için 'yerinde üretme' alternatifi konusunda istekli olduğunu belirten TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, "Organize sanayi bölgeleri dışında üretime izin verilmesi halinde hem dışa bağımlılık azalır hem de elektrik kayıplarında ve verimlilikte gelişme sağlayabiliriz" dedi

Enerjide arz güvenliği ve yerli kaynak kullanımının önemi arttıkça sanayicinin de gözü bu alana çevrildi. Üyelerinin toplam cirosu 60 milyar doları aşan ve 60 sektörden firmanın çatı örgütü olan Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, daha sürdürülebilir bir üretim için sanayicinin enerji üretiminde yenilenebilir, yerli enerji üretimi konusunda elini taşın altına koymaya hazır olduğunu belirtti. Çevikel, "Son kesilmelerde enerjinin ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha anladık. Ayrıca enerji maliyetlerinde de yüzde 100'ü aşan ciddi artışlar oldu. Şu anda organize sanayi bölgeleri enerjilerinin belirli bir bölümünü kendileri üretebiliyor. Ancak bunu sadece kendi arazileri üzerinde üretebiliyor ve kapasite de bu nedenle kısıtlı ve maliyetli. Organize sanayi bölgelerinin dışına çıkınca üretilen her elektrik, dağıtım ağına girdiği için fiyatı da otomatik olarak artıyor. Biz de buna çözüm olarak OSB'ler dışında farklı bölgelerde üretilip kullanılabilmesini bir çözüm olarak sunduk. Kamunun da bu konuda planları olduğunu öğrendik ve bu sevindirici" dedi.

'YERİNDE ÜRET, YERİNE TÜKET' MODELİ ÖNEMLİ

Yerinde üret, yerinde tüket modelinin Türkiye'nin enerji alanındaki altyapısı için çok kritik olduğunu da dile getiren Çevikel, "Bu model hem ülke kaynakları için hem de sanayi için faydalı. Bir enerji santralinde ürettiğiniz enerjinin iletimi sırasında kayıplar oluyor. Yerinde üretince hem iletim kayıpları azalıyor hem de daha verimli ve ucuz. Biz sanayici olarak çok fazla tüketim yapıyoruz. Bu nedenle verilecek olan teşviklerle yenilenebilir enerji yatırımları artabilir" şeklinde konuştu.

20 MİLYON EURO'LUK GİRİŞİM SERMAYESİ

Yenilenebilir enerjiye yapılacak yatırımların artık dünya için olmazsa olmaz olduğunu belirten Çevikel, "Sınırda yüzde 25 karbon vergisi ile karşılaşmak istemiyorsak küresel standartlara şimdiden uymalıyız. Biz daha en başından beri altını çize çize yeşil dönüşüm ve dijitalleşme sloganını bu nedenle kullandık. Seçildiğimiz günden bu yana bir yıl kadar geçti. Bu iki olgunun üzerinde duracağımızı açıklamıştık. Çok ciddi çalışmalar yaptık. Domino Ventures adında bir girişim kurduk. Hollanda merkezli ve start-up'lara destek oluyoruz. 20 milyon euroluk bir fon kurduk. Yönetimi de tamamen profesyonellerde" değerlendirmesinde bulundu.

SUYU ÇOK DAHA FAZLA KONUŞACAĞIZ

Üretimde enerji kadar bir diğer önemli konunun su olduğunu belirten Çevikel, "Önümüzdeki dönemin elektrik kadar belki de daha fazla önem verilmesi gereken konusu su. Çünkü sanayici için çok ciddi bir su kaynağı da gerekiyor. Bazı üretici firmalarımızın su kesintileri nedeniyle üretime ara verdiği bile oldu. Kritik bir seviyedeyiz su açısından. Önümüzdeki günlerde daha çok konuşacağız. Susuz üretim ve susuz tarım gibi olguları da hayatımıza katmamız lazım" dedi.

YURT DIŞI AĞIMIZI GENİŞLETECEĞİZ

930 üyeleri olduğunu belirten ve üyelikte nicelikten çok niteliğe önem verdiklerini belirten Çevikel, "Biz son olarak Eskişehir şubemizi açtık. Hemen seçildikten birkaç ay sonra da Kırgızistan'a bir temsilcilik açmıştık. Türkiye'deki uluslararası temsilcilikleri olan tek genç iş dünyası örgütüyüz. Aslında Kazakistan ve Afrika'da da açacaktık ancak pandemi nedeniyle erteledik. Hepsini kısa sürede açacağız. Yurtdışındaki ağımızı genişleteceğiz" dedi.

BİN E-TİCARET UZMANI YETİŞTİRİYORUZ

İnsan kaynağına da yatırım yaptıklarını belirten Nilüfer Çevikel, "Bir eğitim programı başlattık. Bin dijital pazarlama uzmanı yetiştiriyoruz. Bu eğitimi alanlar sadece basit manada e-ticaret alanında uzman olmayacak. Amacımız hem yapay zeka hem de metaverse gibi yeni teknolojilerin içinde bulunduğu bir eğitim vermek" şeklinde konuştu.