TÜİK Araştırmasına Göre Türkiye'de İnternet Kullanımı ve E-Ticaret Oranları - Son Dakika
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Ekonomi

TÜİK Araştırmasına Göre Türkiye'de İnternet Kullanımı ve E-Ticaret Oranları

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırmasına göre, internet kullanan bireylerin çoğunluğu elektronik cihaz alırken fiyata dikkat ediyor. İnternet kullanım oranı 17-74 yaş grubunda yüzde 88,8'e yükseldi. İnternetten yapılan alışverişlerin oranı ise yüzde 51,7'ye ulaştı ve giyim, ayakkabı ve aksesuar en çok tercih edilen ürünler oldu.

27.08.2024 12:31
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırmasına göre, internet kullanan bireylerin cep telefonu, akıllı telefon, tablet, dizüstü veya masaüstü bilgisayar satın alırken dikkat ettiği ilk özellik fiyat oldu. Türkiye'de bireylerin yüzde 89,2'si elektronik cihaz alırken ilk önce fiyatına bakıyor. İnternet kullanım oranı 17-74 yaş grubunda yüzde 88,8'e yükseldi. İnternetten yapılan alışverişlerin oranı ise yüzde 51,7'ye ulaşırken son üç ayda internetten alışverişlerde ilk sırayı giyim, ayakkabı ve aksesuar aldı.

TÜİK, 2024 yılına ilişkin 'Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması' sonuçlarını yayımladı. Araştırma sonuçlarına göre, internet kullanan bireylerin oranı yüzde 88,8 oldu. İnternet kullanım oranı, 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2023 yılında yüzde  87,1 iken 2024 yılında yüzde  88,8 oldu. Cinsiyet ayrımında 2024 yılında internet kullanım oranı; erkeklerde yüzde  92,2, kadınlarda yüzde  85,4 olarak gözlendi.

E-devlet hizmetlerini kullanan bireylerin oranı yüzde  73,7

Son 12 ay içinde özel amaçla resmi makamların web sitelerini ve uygulamalarını kullanan ve internet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlanan bireylerin oranı yüzde 73,7 oldu. Bu oran, erkeklerde yüzde  80,7 iken kadınlarda yüzde  66,7 olarak gerçekleşti. E-devlet hizmetlerini kullanan bireylerin oranı yaş grubuna göre incelendiğinde ise bu oranın en yüksek yüzde 92,1 ile 25-34 yaş grubunda, en düşük yüzde  25,6 ile 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü.

Bireylerin e-devlet hizmetlerini kullanım amaçları arasında, yüzde 68,6 ile resmi makamlar veya kamu hizmetleri tarafından kendisi hakkında saklanan kişisel bilgilere erişme ilk sırayı aldı. Bunu, yüzde 47,9 ile kamu kurumlarından veya kamu hizmetlerinden bir randevu alma veya rezervasyon yaptırma ve yüzde 45,1 ile kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme takip etti.

İnternet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı yüzde 51,7

Son 12 ayda internet kullanan bireylerin internet üzerinden özel kullanım amacıyla mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme (e-ticaret) oranı, 2023 yılında yüzde 49,5 iken 2024 yılında yüzde 51,7 oldu. Cinsiyete göre internet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı erkeklerde yüzde 54,1, kadınlarda yüzde 49,3 oldu. Bu oran, en son mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme zamanlarına göre incelendiğinde; bireylerin yüzde 38,8'inin son 3 ay içinde (2024 yılı ilk 3 ayı) mal veya hizmet satın aldığı ya da sipariş verdiği görüldü.

E-ticaret yapan bireylerin yüzde 76,7'si giyim, ayakkabı ve aksesuar satın aldı

İnternet üzerinden 2024 yılının ilk 3 ayı içerisinde mal veya hizmet satın alan ya da sipariş veren bireylerin yüzde 76,7'si giyim, ayakkabı ve aksesuar satın aldı. Bunu, yüzde 47,5 ile lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatlar, yüzde 34 ile gıda ürünleri, yüzde 32,4 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri ve yüzde 29,2 ile temizlik ürünleri, kişisel bakım malzemeleri takip etti.

Bu oran cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerin yüzde 70,3'ü giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 49,2'si lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatları ve yüzde 33,5'i gıda ürünleri; kadınların yüzde 83'ü giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 46,6'sı kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri ve yüzde 45,9'u lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatları satın aldı.

İnternet üzerinden öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı yüzde 13,9

İnternet üzerinden son 3 ay içinde eğitim, mesleki veya özel amaçlar için öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı, 2024 yılında bir önceki yıla göre 4,9 puan azalarak yüzde 13,9 oldu. Bu oranın erkekler için yüzde 13,7, kadınlar için yüzde 14,1 olduğu görüldü.

En çok kullanılan uygulama WhatsApp

Bireylerin en fazla kullandıkları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları yüzde 86,2 ile WhatsApp, yüzde 71,3 ile YouTube ve yüzde 65,4 ile Instagram oldu. En fazla kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerin en fazla yüzde 89,5 ile WhatsApp, yüzde 74,7 ile YouTube ve yüzde 67 ile Instagram uygulamalarını, kadınların yüzde 82,9 ile WhatsApp, yüzde 68 ile YouTube ve yüzde 63,9 ile Instagram uygulamalarını kullandığı gözlendi.

İnternet kullanan bireylerin yüzde 47,9'u İnternet bağlantılı TV kullandı

İnternet kullanan bireylerin en fazla kullandıkları İnternete bağlı sistem ve cihaz türlerinin sırasıyla yüzde 47,9 ile İnternet bağlantılı TV, yüzde 10,2 ile robot süpürgeler, buzdolapları, fırınlar, kahve makineleri gibi İnternete bağlı ev aletleri ve yüzde 9,7 ile akıllı saat, İnternet bağlantılı spor/direnç bandı, gözlük veya kulaklıklar, güvenlik takip cihazları, İnternet bağlantılı aksesuarlar, İnternet bağlantılı giysi veya ayakkabılar olduğu gözlendi.

Bireylerin yüzde 89,2'si cep telefonu veya bilgisayar satın aldığında fiyatın önemli olduğunu belirtti

Son 3 ay içinde İnternet kullanan bireylerin cep telefonu, akıllı telefon, tablet, dizüstü veya masaüstü bilgisayar satın aldığında önemli bulduğu özelliklerin sırasıyla yüzde 89,2 ile fiyat, yüzde 71,7 ile donanım özellikleri, yüzde 67,4 ile marka, tasarım veya boyut olduğu görüldü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi TÜİK Araştırmasına Göre Türkiye'de İnternet Kullanımı ve E-Ticaret Oranları - Son Dakika

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