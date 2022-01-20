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TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu - Son Dakika

TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu

20.01.2022 09:25

Son dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile randevu krizi yaşayarak tartışmaların merkezine oturan TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiğine yönelik iddia büyük ses getirdi. Gazeteci Fatih Altaylı'nın geçtiğimiz günlerde isim vermeden "Çok ama çok önemli bir istifa gerçekleşti" ifadesiyle servis ettiği gelişmeyi iki kaynaktan doğrulattığını belirten bir başka gazeteci İsmail Saymaz, istifa eden ismin TÜİK Başkanı Dinçer olduğunu ileri sürdü.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı randevu krizi nedeniyle bir süredir tartışmaların odağında yer alan TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifasını verdiği iddia edildi.

ALTAYLI GELİŞMEYİ İSİM VERMEDEN SERVİS ETTİ

Habertürk yazarı Fatih Altaylı geçtiğimiz günlerde "Çok ama çok önemli bir istifa gerçekleşti. Üst makam da zaten istenilen bu istifayı aldı ve cebine koydu. Ne zaman açıklanır, nasıl açıklanır bilmiyorum. Ama bu istifa gerçek" iddiasını gündeme getirmişti.

İSMAİL SAYMAZ: İDDİAYI İKİ KAYNAKTAN DOĞRULATTIM

İsmail Saymaz, Fatih Altaylı'nın kim olduğunu açıklamadığı kişinin kulislerde ismi geçen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer olduğunu yazdı. Halk TV'deki köşesinde "Ankara kulislerini çalkalayan bu iddiayı iki kaynaktan doğrulattım" diyen Saymaz şu ifadeleri kullandı:

"İddiaya göre 'affını' isteyen isim, TÜİK Başkanı Dinçer'miş. TÜİK'in yıllık enflasyon oranını yüzde 36 olarak açıklaması, Beştepe'de tepki çekmiş. Dinçer'in makamında sayılı günlerinin kaldığı söyleniyor."

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Türkiye İstatistik Kurumu, Cumhuriyet Halk Partisi, Fatih Altaylı, İstifa, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu - Son Dakika Ekonomi


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