TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı! Madde sepeti fiyat listesini yayımlamaması dikkat çekti

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Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 2,98 artarken, yıllık bazda yüzde 73,50'ye çıktı. Böylece yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı.

MADDE SEPETİ VE ORTALAMA FİYAT VERİLERİ YAYIMLANMADI

TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon verilerinde madde sepeti ve ortalama fiyat dosyalarının bulunmaması ise büyük dikkat çekti.

TABLODA NİSAN AYI VERİLERİ DURUYOR

TÜİK, Mayıs 2022'ye ait "madde sepeti ve ortalama madde fiyatları" tablolarını güncellemedi. 409 ürünün aylık fiyat değişimlerini gösteren tabloda son olarak Nisan 2022'ye ait veriler yer alıyor.

"AMAÇ FİYAT HAREKETLERİNİN KULLANICILAR TARAFINDAN DOĞRU OKUNMASI"

TÜİK 26 Mayıs tarihinde konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

"TÜFE kapsamında yayımlanmakta olan ayrıntılı tabloların sunum şekli ve içeriği konusunda kamuoyunda gündeme gelen yapıcı eleştiriler de dikkate alınarak, piyasadaki fiyat hareketlerinin kullanıcılar tarafından daha doğru okunması ve takip edilmesine imkan verecek bazı düzenlemeler yapılacaktır.

"TALEP EDİLEN YENİ TABLOLAR VERİLERE EKLENDİ"

Bu amaçla Eurostat'ın TÜFE verileri konusundaki dağıtım politikası ve şeffaflık kriterleri de değerlendirilerek, ilerleyen süreçte TÜFE kapsamında yayımlanmakta olan ve Eurostat tarafından talep edilmeyen tabloların kaldırılarak, aynı şekilde talep edilen yeni tabloların da eklenmesine karar verilmiştir. Hazırlık çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yeni yayımlanacak olan tablolarda, geçmiş aylara ait karşılaştırılabilir veriler de yer alacaktır."