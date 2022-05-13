TÜİK'in araştırması ortaya koydu: Türkiye'de yaşayan ailelerin yalnızca yüzde 57,5'i kendi evinde kalıyor - Son Dakika
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TÜİK'in araştırması ortaya koydu: Türkiye'de yaşayan ailelerin yalnızca yüzde 57,5'i kendi evinde kalıyor

13.05.2022 01:00

Türkiye İstatistik Kurumu'nun hazırladığı "İstatistiklerle Aile 2021" bülteninde kirada oturan ve kendi evinde yaşayan vatandaşların oranı dikkat çekti. Rapora göre Türkiye'de, ailelerin yalnızca yüzde 57,5'inin kendi evinde oturduğu, yüzde 26,8'inin ise kiracı olduğu görüldü.

Artan enflasyon ile birlikte yükselen kira fiyatları cep yakmaya devam ederken TÜİK, konuya ilişkin çarpıcı bir istatistik ortaya koydu. Yapılan araştırmaya göre Türkiye'de yaşayan ailelerin önemli bir kısmı kirada kalıyor.

AİLELERİN YÜZDE 26,8'Sİ KİRADA KALIYOR

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, 2021'de konutların mülkiyet durumları incelendiğinde, fertlerin yüzde 57,5'inin oturdukları konutun kendilerine ait olduğu, yüzde 26,8'inin ise kiracı olduğu görüldü. Lojmanda oturanların oranı yüzde 1,2, kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise yüzde 14,6 olarak kayıtlara geçti.

ISINMA SORUNU EN ÖNEMLİ PROBLEM

Fertlerin yüzde 34,3'ünün 2021'de izolasyondan dolayı ısınma sorunu, yüzde 33,9'unun sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi gibi nedenlerle sorun yaşadığı, yüzde 23,4'ünün trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlar yaşadığı görüldü.

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Son Dakika Ekonomi TÜİK'in araştırması ortaya koydu: Türkiye'de yaşayan ailelerin yalnızca yüzde 57,5'i kendi evinde kalıyor - Son Dakika


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