TÜİK Karabük'te Eylül sonunda trafiğe kayıtlı 89 bin 68 taşıt olduğunu açıkladı - Son Dakika
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TÜİK Karabük'te Eylül sonunda trafiğe kayıtlı 89 bin 68 taşıt olduğunu açıkladı

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TÜİK Karabük\'te Eylül sonunda trafiğe kayıtlı 89 bin 68 taşıt olduğunu açıkladı
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TÜİK verilerine göre Karabük'te Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 89 bin 68 oldu. Taşıtların 50 bin 131'ini otomobil, 15 bin 305'ini motosiklet, 10 bin 557'sini kamyonet oluşturdu; Zonguldak'ta 218 bin 130, Bartın'da 72 bin 485 taşıt kayıtlı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Karabük'te Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 89 bin 68 oldu.

TÜİK'in açıkladığı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre, Türkiye genelinde Eylül ayında 161 bin 27 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, toplam motorlu kara taşıtı sayısı 35 milyon 65 bin 235'e yükseldi.

Verilere göre Karabük'te trafiğe kayıtlı 89 bin 68 aracın 50 bin 131'ini otomobil, 10 bin 557'sini kamyonet, 15 bin 305'ini motosiklet, 6 bin 962'sini traktör, 3 bin 492'sini kamyon, 1 bin 631'ini minibüs, 599'unu otobüs ve 391'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Batı Karadeniz illeri arasında ise Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 218 bin 130, Bartın'da ise 72 bin 485 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İHA
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