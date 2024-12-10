Tüm emekliler için belirlenen ödemeler hesaplara yatırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Tüm emekliler için belirlenen ödemeler hesaplara yatırıldı

Geniş Video İzle

SSK ve BAĞKURLU emekliye Aralık ayı ödemeleri başlıyor. 17-28 Aralık arası emeklinin IBAN numarasına ödemeler yatacak. İşte Aralık 2024 SSK ve bağ-kur emeklisi maaş ödeme takvimi

10.12.2024 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aralık 2024 emekli maaşı ödeme günleri milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Emekliler Ocak 2025 zammı öncesi son kez bu miktarları alacak. O sebepleri Emekli maaşları ne zaman yatacak, SSK ve bağ-kur emekli maaşı ödeme günleri değişti mi gibi sorulara yanıt bekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilerin beklediği haberi duyurdu. 2025 Aralık ayı emekli maaşı ödeme günleri netleşti. İşte SSK ve bağ-kur emeklisinin emekli maaşı ödeme takvimi…

2024 ARALIK EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

SSK bağ-kur ve 4c emeklisi vatandaşlar her ay Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen takvim doğrultusunda emekli maaşı alıyor. Artık Ocak 2025 emekli zammı için geri sayım devam ederken emeklilere yapılacak aralık ayı maaş ödemelerinin takvimi de açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu, emekli maaşı ödemelerinin 17 Aralık'ta başlayıp 28 Aralık'ta sona ereceğini duyurdu. SSK ve bağ-kur emeklisi vatandaşlar emekli tahsis numarası son hanesine göre maaş ödemelerini alacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ ARALIK 2024

SSK ve bağ-kur emeklisine emekli tahsis numarası son hanesine göre yapılacak olan emekli maaşı ödeme günleri şöyle;

4A SSK Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

4B BAĞ-KUR Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde

4C yani Emekli Sandığı emeklisi olan vatandaşlar ise emekli maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Yani memur emeklisi için maaş ödemeleri tamamlandı.

Haberler.com Özel, Ekonomi, Güncel, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüm emekliler için belirlenen ödemeler hesaplara yatırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:15 İçinde yok yok İşte kardeş Esad’ın yeraltı konağı İçinde yok yok! İşte kardeş Esad'ın yeraltı konağı
08:46 Esad, Rusya’ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş Esad, Rusya'ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş
07:46 İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah’tan tüm dünyaya uyarı geldi İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah'tan tüm dünyaya uyarı geldi
07:16 İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi
06:56 Milyonların beklediği asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor Milyonların beklediği asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor
15:29 Fazla bagaj ücreti kavgası kanlı bitti: Otobüs şoförü 3 kişiyi bıçakladı Fazla bagaj ücreti kavgası kanlı bitti: Otobüs şoförü 3 kişiyi bıçakladı
15:26 WhatsApp’tan grup sohbetlerine yeni özellik WhatsApp'tan grup sohbetlerine yeni özellik
15:19 Berke Özer polisle tartıştı: Terörist miyiz biz Berke Özer polisle tartıştı: Terörist miyiz biz?
15:01 Galatasaray’dan Osimhen ve Barış Alper’in sakatlığı hakkında resmi açıklama Galatasaray'dan Osimhen ve Barış Alper'in sakatlığı hakkında resmi açıklama
14:54 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi’yi bana çok gördüler Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi'yi bana çok gördüler
14:53 6 askerimizin şehit olduğu helikopterin sabıkası saymakla bitmiyor 6 askerimizin şehit olduğu helikopterin sabıkası saymakla bitmiyor
14:48 İstanbul Havalimanı’nda yeni sistem Avrupa’da ilk olacak İstanbul Havalimanı'nda yeni sistem! Avrupa'da ilk olacak
14:17 Görüntü Türkiye’den Esad’a benzeyen adamın görüntüsü viral oldu Görüntü Türkiye'den! Esad'a benzeyen adamın görüntüsü viral oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 10:44:39. #1.11#
SON DAKİKA: Tüm emekliler için belirlenen ödemeler hesaplara yatırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.