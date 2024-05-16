TÜMAD, çevresel ve sosyal projeleriyle ödüllendirildi - Son Dakika
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Ekonomi

TÜMAD, çevresel ve sosyal projeleriyle ödüllendirildi

TÜMAD, çevresel ve sosyal projeleriyle ödüllendirildi

TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından çevresel ve sosyal projeleri dolayısıyla 2024 Çevre ve Sürdürülebilirlik Altın Madalya Ödülü'ne layık görüldü. Şirket, çevresel önlemler, sosyal atılımlar ve sürdürülebilir madencilik faaliyetleriyle sektörde örnek bir rol model olarak gösterildi.

16.05.2024 15:24
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TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasınca (EBRD), Çanakkale Lapseki ve Balıkesir İvrindi'de uyguladığı çevresel ve sosyal projeleri dolayısıyla 2024 Çevre ve Sürdürülebilirlik Altın Madalya Ödülü'ne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, EBRD'nin "Birlikte Etki Yaratalım" başlıklı 33. Yıllık Toplantısı ve İş Formu, çeşitli bölgelerden hükümet yetkilileri, finans ve kurumsal liderler, girişimciler, sivil toplum ve medya temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, Çanakkale Lapseki ve Balıkesir İvrindi'de altın ve gümüş madenciliği faaliyeti yürüten Nurol Holding'e ait TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 2024 Çevre ve Sürdürülebilirlik Altın Madalya Ödülü takdim edildi.

Toplantıda ayrıca TÜMAD'ın, faaliyet gösterdiği alanlarda aldığı çevresel önlemler ve sosyal atılımlarıyla madencilik sektöründe Türkiye'de çıtayı yükselttiği, su ve karbon ayak izlerinin kontrolü, geniş çaplı kirlilik önleme ve cinsiyet eşitlikçi katılım programlarını başarılı bir şekilde uyguladığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Hasan Yücel, şunları kaydetti:

"60 ülkeden prestijli projelerin katıldığı ve bağımsız jüri tarafından yapılan değerlendirme sonrasında, TÜMAD'ın üretim gösterdiği sektörde rol model olarak, altın madalya ile taçlandırılması hem sektörümüz hem de ülkemiz adına bizi gururlandırdı. Bu prestijli ödülün alınmasında emeği geçen ve uluslararası standartları içselleştirerek yaşama geçiren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu ödül, çevreye ve insana değer veren, insanı önceleyen, 'sıfır atık' odaklı yeni nesil madencilik konusundaki kararlılığımızı ve çalışma azmimizi şirket olarak daha da perçinleyecektir. Ayrıca bu ödülün alınmasının ülkemizdeki sürdürülebilir madencilik faaliyetlerinin teşvik edilmesi için de önem taşıdığına inanıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TÜMAD, çevresel ve sosyal projeleriyle ödüllendirildi - Son Dakika

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