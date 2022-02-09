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Tunç Soyer'den sonra Mansur Yavaş da gelen zamların maliyetini vatandaşla paylaştı! Tutar bir hayli fazla - Son Dakika

Tunç Soyer'den sonra Mansur Yavaş da gelen zamların maliyetini vatandaşla paylaştı! Tutar bir hayli fazla

09.02.2022 19:39

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da son dönemde gelen zamların maliyetini vatandaşlara açıkladı. ASKİ, EGO ve Halk Ekmek'in maliyetlerinin paylaşıldığı tabloya göre; ASKİ'nin 2021 yılındaki elektrik giderleri 561 milyon liradan 2022 yılında 1 milyar 620 milyon liraya yükseldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ardından gelen son zamların Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne maliyetini paylaştı.

MALİYET DEĞİŞİMLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Belediyelerdeki bu maliyet değişimine dikkat çeken Başkan Yavaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gelen zamların ardından belediyemizin maliyet değişim tablolarını kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım." ifadelerine yer verdi.

Tunç Soyer'in ardından Mansur Yavaş da gelen zamların maliyetini paylaştı! Tutar bir hayli fazla

ASKİ'NİN GİDERİ 3 KATINI AŞTI

ASKİ, EGO ve Halk Ekmek'in artan giderlerine vurgu yapan Başkan Yavaş, ASKİ'nin 2021 yılındaki elektrik giderlerinin 561 milyon liradan 2022 yılında 1 milyar 620 milyon liraya çıktığı açıkladı. Halk Ekmek'in 501 bin 122 lira olan gideri 2022 Şubat ayında 1 milyon 61 bin 436 liraya çıktı.

Başkan Yavaş'ın yayınladığı maliyet tabloları şu şekilde:

Tunç Soyer'in ardından Mansur Yavaş da gelen zamların maliyetini paylaştı! Tutar bir hayli fazla
Tunç Soyer'in ardından Mansur Yavaş da gelen zamların maliyetini paylaştı! Tutar bir hayli fazla
Tunç Soyer'in ardından Mansur Yavaş da gelen zamların maliyetini paylaştı! Tutar bir hayli fazla
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Mansur Yavaş, Tunç Soyer, Ankara, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tunç Soyer'den sonra Mansur Yavaş da gelen zamların maliyetini vatandaşla paylaştı! Tutar bir hayli fazla - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tunç Soyer'den sonra Mansur Yavaş da gelen zamların maliyetini vatandaşla paylaştı! Tutar bir hayli fazla - Son Dakika
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