Tunus Büyükelçisi Demircan, Kütahya'da seramikte ortak üretim ve markalaşma istedi - Son Dakika
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Tunus Büyükelçisi Demircan, Kütahya'da seramikte ortak üretim ve markalaşma istedi

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Tunus Büyükelçisi Demircan, Kütahya\'da seramikte ortak üretim ve markalaşma istedi
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Tunus Büyükelçisi Demircan, Kütahya\'da seramikte ortak üretim ve markalaşma istedi
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Tunus Büyükelçisi Demircan, Kütahya'da bir porselen fabrikasını ziyaret ederek ortak üretim, tasarım ve markalaşmayı kapsayan 'kardeş fabrika' modelini değerlendirdiklerini açıkladı. Demircan, makine ve ham madde ihracatı ile ortak üretim seçeneklerinin masada olduğunu söyledi.

Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Kütahya ile Tunus arasında seramik sektöründe iş birliğinin geliştirilmesini amaçladıklarını açıkladı.

Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Kütahya'da bir porselen fabrikasını ziyaret etti. Ziyarette, iki ülke arasında ortak üretim, tasarım ve markalaşmayı kapsayan "kardeş fabrika" modeli ele alındı. Seramik ve porselen sektöründe Türkiye ile Tunus'un üretim kapasitelerinin bir araya getirilmesi, ortak üretim yapılması ve yeni pazarlara birlikte açılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaret kapsamında açıklamalarda bulunan Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, iki ülke arasında bilim, sanat, zanaat ve üretim alanlarında iş birliği geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Bir grup araştırmacı bilim insanıyla birlikte Kütahya'mıza geldik. Amaç, özellikle iki ülke arasında belli sektörlerde, bilimde, sanatta, zanaatta ve üretimde kardeşlik tesis etmek. Çünkü hedefimiz, ülkemizi markalarıyla birlikte, üretimleriyle birlikte dış dünyada iş birliği zeminini araştırmak, bulmak ve ticari kapasitelerimizi, müşterek menfaatlerimizi ve ekonomimizi büyütmek üzere elimizden gelen gayreti ortaya koymak. Kütahya deyince elbette porselen, seramik ön planda. Tunus da bu anlamda yetkinlikleri olan bir ülke. Biliyoruz ki Türkiye'den Tunus'a bu anlamda makine ihracatı, ham madde ihracatı ve ortak imalat, ortak iş birliği, ortak pazarlarda beraber ortak üretim yapma gibi seçenekler masada var. İşte bu anlamda iki ülke arasında bu sektörlerde iş birliği zeminini nasıl olgunlaştırırız düşüncesiyle bugün burada ziyarette bulunuyoruz. Bugün, yarın, öbür gün genel heyetimizde fabrikayı inceleyecek ve devamında inşallah Tunus'ta tanıtımlarını yaparak bu anlamdaki zemini inşa etmeye gayret edeceğiz. Ben bugün bu fabrikayı burada görmekten çok gurur duydum, iftihar ettim.Anladım ki hem kendine ait bir markası var hem de dünyanın küresel üreticilerine tedarik yapan bir imalat anlayışı da var. İşte Türkiye'nin geldiği noktayı çok özel özetliyor. Türkiye son yirmi yılda, yirmi beş yılda inanılmaz sıçramalar yaptı ve bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdi.

Yıllık 300 milyar dolara varan ihracatımız, 600 milyar dolarlık dış ticaretimiz var ama yetmez, daha fazlasına ihtiyaç var. Biliyoruz ki markalarımız olmadan, marka şehirlerimiz olmadan, küresel üretimi beraber yapmadan, küresel ticarette söz sahibi olmadan ülkemizi daha iyi yerlere taşıyamayız. Bu çerçevede elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz" dedi.

Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tunus ile mevcut dostluk ve kardeşlik bağlarının ticari ilişkilerle güçlendirilmesini istediklerini ifade etti.

Kaynak: İHA
Ahmet Misbah DemircanHamster CoinEkonomiKütahyaGüncelTunusSon Dakika

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