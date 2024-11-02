TÜREK 2024 Rüzgar Enerjisi Kongresi İstanbul'da - Son Dakika
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Ekonomi

TÜREK 2024 Rüzgar Enerjisi Kongresi İstanbul'da

5-6 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek TÜREK 2024, rüzgar enerjisinin geleceğini tartışacak.

02.11.2024 11:48
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Türkiye rüzgar enerjisi sektöründeki en son gelişme ve fırsatların, Türkiye ve değişen dünya perspektifinden ele alınacağı 13. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK), 5- 6 Kasım tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu TÜREK 2024, Avrupa başta olmak üzere dünyanın rüzgar alanında öne çıkan diğer bölgelerinden de uzmanların, paydaşların, politika yapıcıların ve akademisyenlerin katılımıyla sektördeki mevcut ve gelecekteki gelişmelere ışık tutacak.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğinden (TÜREB) yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Program Yöneticisi Christian Ballaro, Uluslararası Enerji Ajansı Yenilenebilir Enerji Birimi Başkanı Paolo Frankl, Uluslararası Finans Kurumu IFC Baş Yenilenebilir Enerji Uzmanı Sean Whittaker ve Windeurope Başkanı Giles Dickson kongrede yer alacak.

TÜREK 2024 oturumları, sektörün önde gelen uzmanları ve kanaat önderleri tarafından yönetilecek ve tüm oturumlar, rüzgar enerjisi sektöründeki son teknolojik gelişmeler, yatırım fırsatları, sürdürülebilirlik ve daha fazlası üzerine heyecan verici konuları kapsayacak. Oturumlarda ayrıca rüzgar enerjisinin Türkiye'nin enerji portföyündeki rolüne odaklanılacak ve sektördeki en son projeler ve stratejiler incelenecek.

Türk Sanayisinin Avrupa Açık Deniz Rüzgar Tedarik Zincirine Entegrasyonu, Rüzgar Türbinlerinin Verimli Yaşam Döngüsünü Nasıl Sağlarız? Yeni Teknolojilerin ve Saha Uygulamalarının Uyarlanması, Enerji Depolamanın potansiyelinin Ortaya Çıkarılması: Yenilikler, Piyasa Trendleri ve Depolamanın Yenilenebilir Enerji Kaynaklarıyla Entegrasyonu, Depolama Entegre Rüzgar Enerjisi Santrallerine Yönelik Finansman ve Sigorta Hizmetlerine Erişim, Yenilenebilir Enerjinin Geleceğini Yönlendirmek: Akıllı Şebeke, Enerji Yönetim Sistemleri, HVDC ve Power-to-X Çözümleri, Görünmeyeni Ölçmek: Gelişmiş Açık Deniz Rüzgar Ölçüm Teknolojileri ve En İyi Uygulamalar, Elektrik ve Karbon Ticareti Yoluyla Değerin Maksimuma Çıkarılması: Stratejiler, Piyasalar ve Politika Çerçeveleri, Geleceği Depolamak: Enerji Depolama Teknolojilerindeki Gelişmeler ve Zorluklar, oturumların konu başlıkları olacak.

Geçen yıl 26 ülkeden 4 bin 358 katılımcıyı ağırlayan TÜREK, rüzgar sektörü için etkin bir uluslararası buluşma noktası da oldu. Toplam 163 B2B toplantının gerçekleştirildiği ve iş birliklerinin güçlendirildiği TÜREK 2023'te, 131 konuşmacı, sektördeki en son trendleri ve gelecek projeksiyonlarını paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TÜREK 2024 Rüzgar Enerjisi Kongresi İstanbul'da - Son Dakika

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