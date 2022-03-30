TÜRİB Genel Müdürü Kırali, EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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TÜRİB Genel Müdürü Kırali, EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

30.03.2022 14:34
TÜRİB Genel Müdürü Kırali, EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali, "İklim değişikliğinin tarımsal üretimdeki su ihtiyacına etkisini öngörebilmek ve ilgili risklerin azaltılması için çalışmalar sürdürüyoruz.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali, "İklim değişikliğinin tarımsal üretimdeki su ihtiyacına etkisini öngörebilmek ve ilgili risklerin azaltılması için çalışmalar sürdürüyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen ve kendi alanında dünyada ilk olan "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"nın açılış töreni ATO Cogresium'da yapıldı.

Kırali, burada yaptığı konuşmada, TÜRİB'in ortaklık yapısına ilişkin bilgiler paylaştı.

Lisanslı depoların 157, şube sayısının 224'e ulaştığını belirten Kırali, Türkiye'nin yıllık hububat rekoltesinin yaklaşık yüzde 25'inin buralarda saklanabileceğini aktardı.

TÜRİB'de yatırım hesabı olan ve acenteleri aracılığıyla TÜRİB'e kaydolan herkesin işlem yapabileceğini dile getiren Kırali, işlem hacmindeki özel sektör payının 2022 itibarıyla yüzde 90'a yükseldiğini söyledi.

Kırali, TÜRİB'de işlemlerin başladığı Temmuz 2019'dan bu yana 41 milyar lira işlem hacmi ve 18 milyon ton işlem miktarının gerçekleştiğini ifade etti.

"Hedefimiz su fiyatı için ülke çapında evrensel bir ölçüt tanımlanması"

Değişen iklim şartları nedeniyle zorluklarla üretilen ürünlerin, son teknoloji ürünü şeffaf lisanslı depolarda güven içerisinde saklanabildiğine işaret eden Kırali, şunları kaydetti:

"Ürünler bozulmaya karşı güvendeler, ayrıca Ticaret Bakanlığının denetimi altındalar. Bu sebeple piyasada manipülasyon olup olmadığını rahatlıkla izleyebiliyoruz. Ürün fiyatlarında manipülasyon olduğuna dair iddialar gerçekse bu kişilerin peşine düşülüyor, değilse ona göre aksiyon alınıyor. Yani TÜRİB, piyasada manipülasyonu engelliyor."

Kırali, "Tarımsal Su Sanal Fiyatı Hesaplama", "Tarımsal Su Yeterlilik Endeksi" ve "İklim Risk Endeksi" konularında TÜRİB Ar-Ge merkezlerinde çalışmalarının devam ettiğine de dikkati çekti.

Su fiyatı için ülke çapında evrensel bir ölçüt tanımlanmayı hedeflediklerini vurgulayan Kırali, "Suya ilişkin göstergeler üzerine finansal enstrümanlar oluşturulması ve bunların ticarete konu edilerek risklere karşı korunma sağlanmasını amaçlıyoruz. Ayrıca, iklim değişikliğinin tarımsal üretimdeki su ihtiyacına etkisini öngörebilmek ve ilgili risklerin azaltılması için çalışmalar sürdürüyoruz." diye konuştu.

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İklim Değişikliği, Türkiye, Ekonomi, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜRİB Genel Müdürü Kırali, EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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