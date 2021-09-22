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Turizm sektöründe hareketlilik devam ediyor - Son Dakika

Turizm sektöründe hareketlilik devam ediyor

22.09.2021 11:04
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Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, kıyı bölgelerinde sezonun uzadığını, kongre ve spor turizmiyle de hareketliliğin devam edeceğini söyledi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, kıyı bölgelerinde sezonun uzadığını, kongre ve spor turizmiyle de hareketliliğin devam edeceğini söyledi.

Seyahat hareketliliğinin yeniden başlaması ve Güvenli Turizm Sertifika Programı ile "sağlıklı ve güvenli" turizmin adresi olan Türkiye, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Kıyı bölgelerinde yaz sezonu uzarken, iç bölgelerde ise kış sezonuna yönelik kayak ve termal turizmi hareketleniyor.

Bu yıl geçen yıla göre daha iyi bir sezon geçiren sektör, 2022'de daha fazla turisti misafir etmeyi planlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile özel sektör, turizmde 2019 rakamlarına ulaşılması için iş birliği halinde çalışmalarını sürdürüyor.

İngiltere pazarı hareketlendi

TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, AA muhabirine, sektörün bu yıl geçen yıla göre özellikle aşılanma oranlarının artmasıyla daha iyi bir sezon yaşadığını söyledi.

Turist ve gelir rakamlarının geçen yılın üzerinde, rekorların kırıldığı 2019'un ise altında seyrettiğini belirten Çorabatır, İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkarmasıyla bu pazarın da hareketlendiğini dile getirdi.

İngilizlerin 2022 tatil planları için rezervasyonlara başladıklarını ifade eden Çorabatır, "İngiltere'deki tur operatörleriyle görüşmelere başladık. Hem Türk Hava Yollarının hem de buradaki tur operatörlerinin Antalya, Bodrum, Dalaman'a yönelik rezervasyon aldıklarını görmekteyiz." dedi.

"Turizm açısından çok güzel 2022 yaşayacağımızı tahmin ediyorum"

Çorabatır, geçen yıl salgın nedeniyle açılamayan otellerin bulunduğunu, bu yıl ise otellerin açık kaldığını belirterek şöyle konuştu:

"Akdeniz bölgesinin kendisine özgü müşteri profili var. Ege bölgesinde de belli doluluklar yaşandı, Çeşme, Bodrum, Fethiye. Marmaris yangın çıkana kadar önemli gelişme gösterdi. Kapadokya, Denizli bölgesi de iyi bir göstergeye ulaştı. İstanbul'da belli kalitedeki otellerde dolulukların iyi olduğunu tespit ettik fakat normalleşme sanayide turizmcilerden daha önce olduğu için özellikle sanayi olan bölgelerdeki otellerimizde belli doluluklar yaşandı. Önümüz kış, hem kayak hem termal otellerimizle ilgili taleplerin olacağını tahmin ediyoruz. Kıyı bölgelerinde sezonun uzadığını görmekteyiz. Kongre ve spor turizmiyle kış sezonunda da hareketlilik devam edecektir. Tabii her şey vaka sayısına ve aşılanma oranına bağlı."

Bu yılı hiçbir dönemle mukayese etmediklerini söyleyen Çorabatır, sektör olarak gelecek yıllara odaklandıklarını dile getirdi.

Çorabatır, salgına rağmen Türkiye'nin turizmde başarılı bir performans sergilediğini vurgulayarak, "Dünyada seyahat endüstrisinin durakladığı bir süreçte Türkiye olarak gerek Güvenli Turizm Sertifika Programı gerek Turizm Geliştirme Ajansı gerekse sektör temsilcileri olarak elimizden gelen çabayı gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Vaka sayıları düştüğü, aşılanma arttığı takdirde 2022'de çok güzel bir sezon yaşayacağımızı tahmin ediyorum." dedi.

Türkiye'de aşılanma oranlarının iyi bir gelişme gösterdiğini belirten Çorabatır, salgından tamamen kurtulmak için aşılama oranlarının daha da artması gerektiğini ifade etti.

Çorabatır, turizmin ülke ekonomisi için son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Turizm ülkemizin döviz girdisi kaynağı. Sektörümüzün cari açığa katkısı herkes tarafından bilinmekte. Turizm, sadece kendisini bekleyen değil 60'tan fazla sektörün kalkınmasını sağlayan bir sektör." diye konuştu.

Türkiye, Turizm, Kongre, Otel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Turizm sektöründe hareketlilik devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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