Turizmciler Ekim ayından memnun - Son Dakika
Üye Girişi

Turizmciler Ekim ayından memnun

13.10.2022 14:44

Turizmciler Ekim ayından memnunMUĞLA Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaz sezonundan memnun olan turizmciler, Ekim ayından da memnun. Yoğun bir yaz sezonu geçiren turizmcilerin, sezonun Ekim ayına sarkmasıyla yüzleri güldü.

Turizmciler Ekim ayından memnun

MUĞLA Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaz sezonundan memnun olan turizmciler, Ekim ayından da memnun. Yoğun bir yaz sezonu geçiren turizmcilerin, sezonun Ekim ayına sarkmasıyla yüzleri güldü.

Bodrum'da yaz sezonundan ardından Ekim ayından gelen sarı yaz turizmcilerin yüzünü güldürdü. Oda satışlarının yanı sıra otellerde bulunan villalarda oldukça rağbet görüyor. Yaz sezonunda yüzde 90 üzerinde doluluk oranını yakalayan oteller Eylül ayında yüzde 70 doluluk oranı Ekim ayında ise yüzde 50'ye ulaşan doluluk oranı hem turizmcinin hem de esnafın yüzünü güldürdü.

Doora Otel Genel Müdürü turizmci Attila Doğancı yaz sezonunun çok iyi geçtiğini belirterek "Haziran, Temmuz ve Ağustos iyi geçti. Onunla birlikte Eylül ayında da çok doluyduk. Yüzde 97.8 oranında bir dolulukla kapattık. Bu seneki sezon kötü veya iyi diyemeyiz çünkü çok iyiydi. Ekim ayına girmemize rağmen yüzde 42'lik dolulukla gitmekteyiz. Biz Dora Bodrum Otel olarak yaz kış açık olduğumuz için şuan da beklenti yüzde 30 ve 40 arasında gitmesi. Biz otelimiz üst segment bir tesis. Bize çoğunlukta Rus, Duabi, Katar, Almanya ve İngiliz pazarından hareket ettik. Otel bölümündeki konaklama birimlerimiz ve villa birimlerimiz bütün sezon boyunca ful gitti. Birçok otel rezidans şekline dönmeye başladılar. Her şey dahilin Türkiye'ye getirilmesi çok büyük bir yanlıştı. He şey dahil sistemi ciddi bir krize neden olmuştur. Otellerin oda kahvaltı ve yarım pansiyon şeklinde hareket etmesi gerekiyor" dedi.

YORUMLAR
500
'HALİKARNAS BALIKÇISI' MEZARI BAŞINDA ANILDI 'HALİKARNAS BALIKÇISI' MEZARI BAŞINDA ANILDI Yelkenli tekne içindeki 53 düzensiz göçmen kurtarıldı Yelkenli tekne içindeki 53 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Turizmciler Ekim ayından memnun - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:31 AEK Larnaca-Fenerbahçe maçında Arda Güler sürprizi! İlk 11'ler netleşti
17:45 Bakan Yanık, üniversite öğrencilerine yapılacak ulaşım desteğinin detaylarını paylaştı! İşte kişi başı alınacak ödeme
17:33 Sosyal medya düzenlemesinde tartışmalara sebep olan 29. madde TBMM Genel Kurulu'ndan geçti
17:24 Fenerbahçe'de Arda Güler tehlikesi! Rekor kazanç hesaplanırken yok pahasına gidebilir
17:22 Müzisyen Doğukan Manço'dan babasıyla ilgili düzenlenen gece sebebiyle yapımcı Polat Yağcı'ya sert tepki!
17:18 Romantik esnafın "Zeynep dönene kadar dükkan kapalı" afişi herkesi duygulandırdı
17:02 Türkiye'nin yerli keskin nişancı tüfeği TSK'ya teslim edildi: Hedefinden canlı çıkan olmaz
16:50 Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Mata, uzun saçlı halini paylaştı: Türkiye'de her şey yolunda
16:31 Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı! Türk Akımı'nı patlatmaya çalışan sabotajcılar tutuklandı
15:28 UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 18:48:48. #1.13#
SON DAKİKA: Turizmciler Ekim ayından memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement