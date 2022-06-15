Turizmciler erken rezervasyona dikkat çekti

Dünyaca ünlü turizm şehirlerinden Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerli ve yabancı turistler tatillerini sürdürürken, turizmciler bazı dönemlerde yerli turistlerin yabancı turistlerden daha uygun fiyatlara tatil yapabileceklerini, ancak bunun erken rezervasyonla mümkün olduğunu dile getirdiler.

Turizm sektöründe erken rezervasyon yaptıran turistler, dönemine göre uygun fiyatlı tatil seçeneklerinden faydalanabiliyor. Yerli turistlerin, yabancılardan daha pahalıya tatil yaptığı yönündeki söylemlere ise turizmciler, erken rezervasyon ile bunun önüne geçilebileceğini ifade ediyor.

40 yıllık turizmci ve işletmeci Himmet Kızıl bu konunun kendilerine hep iletildiğini söyleyerek erken rezervasyon konusuna değindiği açıklamasında, "Şimdi bu konular tabii bize de çok geliyor. Tek şey, en önemli şey burada erken rezervasyon yani erken rezervasyon yaptıranlar. Genellikle uygun fiyatlara daha uygun fiyatlara geliyorlar. Yani bunlar bir sene önceden de yaptırabiliyor, 6 ay önce de. Yani bugün euro, dolar vesaire bunlar hepsi aşağı yukarı aynı seviyeye geliyor. Yani bugün yeni yaptırır iseniz, bugün yabancı ya da aynı. Yani sonuçta bir şey değişmiyor. Ama yabancıların en önemli dikkat ettikleri şey genellikle erken rezervasyon. Erken rezervasyonların büyük önemi var. Yani son dakika karar verip geldiğin zaman mutlaka fiyatlar yüksek oluyor " dedi.

'Yüksek sezon da fiyatları etkiliyor'

Otel işletmecisi Kızıl, otel konaklama fiyatlarındaki değişikliğin sezon yoğunluğuna bağlı olduğunu hatırlatarak "Yani bir de ay bazında fiyatlar değişiyor. Yani Nisan, Mayıs, Haziran 15'ine kadar farklı, yüksek sezon olduğu için ondan sonraki fiyatlar daha farklı. Ama bunu erken rezervasyonla yaparlarsa daha uygun fiyata geleceklerdir. Yani burada tabii işletme de buna bakıyor. Yani erken rezervasyon yaptırıyorsunuz, erken ücretlerini ödüyorsunuz, bu parayı kullanıyorsunuz, ama son dakika gelen paranın, yani geleceğiniz zaman ödediğiniz paradır bu da demek oluyor ki o zaman faydası olacak bir para ve bu herkes için geçerli. Yabancı yerli hepsine aşağı yukarı fiyat aynıya geliyor. Yani öyle bir ayrım yok diyebiliriz herkes aynı fiyatı ödüyor. Sadece bizim misafirlerimiz, yerli misafirlerimiz geç rezervasyon yapıyorlar veya son dakika yapıyorlar. Yabancılar daha erken rezervasyon yaptırdıkları için avantajlı hale geliyor " şeklinde konuştu.

'Dövizin yükselmesi ile birlikte yerli turist daha az ödüyor '

Güney Ege Turistik Otelciler ve işletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Mustafa Deliveli iç ve dış piyasadaki fiyat farklılıklarının aslında olmadığını belirterek "Kıyaslama yapılırken eş değer kıyaslamanın yapılmaması en büyük sorunumuz. Yabancı misafirlerin, özellikle bizim bölgemizin ana kaynak pazarların, İngiltere pazarındaki tatil, tüketicilerin genel alışkanlığı en yüksek indirimlerin olduğu erken rezervasyon döneminde tatillerini planlamaları, satın almaları. Bu dönemde alınmış bir tatil paketi ile en yüksek indirimli dönemde alınmış tatil paketiyle iç pazarın son dakika indirimli dönemde aldığı tatil paketini kıyasladığımızda tabi ki erken rezervasyon fiyatların daha düşük olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Fakat bunun tam tersi de geçerlidir. Yani son dakika online satış kanalında, kapı fiyatından veya yabancı bir misafirin indirimsiz dönemde aldığı bir fiyat ile yerli pazarın önce erken rezervasyonu ile aldığı fiyatı kıyasladığımızda tam tersi durum söz konusudur. İç pazar fiyatının daha düşük olduğu gözlemlenebilir. Hele ki son günlerde, son haftalarda Türk lirasının yabancı para karşısındaki değer kaybı bir son 6 ay içerisinde dolar paritesinin iki katına pound ve euro'nun artışını göz önüne aldığımızda dönemsel olarak iç pazar fiyatlarının daha düşük kaldığı bile gözlemlenmektedir" dedi.

'Yabancıların erken rezervasyon yapma alışkanlığı daha fazla'

Kendisi de otel işletmecisi olan GETOB Başkanı Deliveli, "Kesinlikle en önemli etken erken rezervasyon. Dış pazarın yabancı misafirlerin bu konudaki erken rezervasyon yapma alışkanlığı iç pazardan daha yukarda" dedi.

'Yerli turistlerin erken rezervasyon alışkanlıkları yavaş yavaş gelişiyor'

GETOB Başkanı Mustafa Deliveli 'Son birkaç yıl içerisinde tur operatörlerinin, otellerin iç pazarda da erken rezervasyonu esnek ve cazip koşullar sunması neticesinde iç pazarda da biz oldukça bir artış gözlemlemekteyiz. Yerli misafirlere bizim tavsiyemiz önce öncelikle tatil için planlamalarını erken tarihte yapmaları yönünde olacaktır. Hem az önce bahsettiğim gibi bu şekilde indirimlerden faydalanabilirler hem de otellerin doluluk ağlarından kaynaklı olan fiyat artışlarından da kendilerini korumuş olurlar" şeklinde konuşarak tatil planlarının son dakika değil daha erken bir tarihte belirlenmesi gerektiğini belirtti.

'Sahte sitelere dikkat'

GETOB Başkanı Deliveli tatil planı yapacakları özellikle yükselen sezon öncesi, "Burada dikkat edilmesi gereken önemli en önemli unsur, otele direk başvurulması durumunda otelin kendi kanalından, kendi rezervasyon hattından veya gerçek web sitesinden ulaşıldığına dikkat edilmesi lazım. Çünkü tatil döneminin başlamasıyla beraber ne yazık ki sahte otel, web siteleri, sahte rezervasyon hatları, sahte sosyal medya hesaplarıyla tatil, tüketicilerin dolandırıldıkları bilgisine ulaşmaktayız. Acenta üzerinden, tur operatörü üzerinden bir rezervasyon yapılacağı vakit ise bunun kesinlikle TÜRSAB da kayıtlı bir bilindik tanınmış bir acente üzerinden yapılması çok mühimdir" şeklinde uyarıda bulundu. - MUĞLA