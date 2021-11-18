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Turizmde hedef Avrupa ülkeleri - Son Dakika

Turizmde hedef Avrupa ülkeleri

18.11.2021 15:02
Turizmde hedef Avrupa ülkeleri

Bursa'da turizmi geliştirmek, turistlerin geceleme sürelerini uzatmak ve Bursa'yı tüm değerleriyle beraber tanıtmak için çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bulgaristan'ın Sofya şehriyle Kuzey Makedonya'nın Üsküp şehrinde tanıtım ve işbirliği toplantısı gerçekleştirdi.

Bursa'da turizmi geliştirmek, turistlerin geceleme sürelerini uzatmak ve Bursa'yı tüm değerleriyle beraber tanıtmak için çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bulgaristan'ın Sofya şehriyle Kuzey Makedonya'nın Üsküp şehrinde tanıtım ve işbirliği toplantısı gerçekleştirdi.

Bursa'nın turizmden hak ettiği payı alabilmesi, Avrupa başta olmak üzere dünyanın her bölgesinde tanınırlığının artması için çalışmalarını ara vermeden sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde tanıtım atağını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Bursa Kültür A.Ş. bünyesinde hizmet veren Uluşehir Seyahat A grubu turizm acentasının katkılarıyla Bulgaristan'ın Sofya ve Kuzey Makedonya'nın Üsküp şehirlerinde B2B (tanıtım ve işbirliği) toplantısı gerçekleştirdi. Bursa'dan birçok turizm şirketinin de yer aldığı toplantılarda, Bursa adına oluşturulan turizm paketleri ile oteller tarafından sağlanan hizmet ve ürünler yabancı turizm şirketlerine tanıtıldı.

Turizmde diplomatik destek şart

Dünya'nın farklı ülkelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen tanıtım ve işbirliği toplantılarında aynı hedef doğrultusunda çalışmaya devam eden Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, özel sektörün de katkılarıyla özellikle diploması anlamında şehrin turizmini kalkındırma hedefiyle çalışıyor. Benzer programların yıl içerisinde birkaç kez düzenlenmesi yönünde yapılan çalışmalarda, Türkiye Cumhuriyeti'nin Büyükelçilikleri, Başkonsoloslukları ve Konsoloslukları sürece katkı sağlıyor.

Bursa adına çalışmalarını sürdüren heyet, Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ve Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök'ü ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Görüşmede Bursa heyetinin taleplerini dinleyerek sürece katkı koyacaklarını belirten Büyükelçi yetkilileri, her iki ülkede de Bursa tanıtım günleri planlanması adına destek vereceklerini dile getirdi.

2022 yılı için birçok şirket ile grup anlaşması sağlayan Bursa heyeti, şehrin turizm hedeflerine katkı sunmak adına başta dijital tanıtım olmak üzere birçok konuda çalışmalarını sürdürüyor. Heyet, katkılarından dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti. - BURSA

Turizmde hedef Avrupa ülkeleri
Turizmde hedef Avrupa ülkeleri
Turizmde hedef Avrupa ülkeleri
Turizmde hedef Avrupa ülkeleri
Turizmde hedef Avrupa ülkeleri
Turizmde hedef Avrupa ülkeleri
Turizmde hedef Avrupa ülkeleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Üsküp, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turizmde hedef Avrupa ülkeleri - Son Dakika Ekonomi


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