Türk girişimci'ye ABD'de dolandırıcılık suçlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türk girişimci'ye ABD'de dolandırıcılık suçlaması

Türk girişimci\'ye ABD\'de dolandırıcılık suçlaması
30.01.2026 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, fintech şirketi Kalder'in kurucusu ve CEO'su Türk iş insanı Gökçe Güven hakkında çok sayıda federal suçlama içeren iddianame düzenledi. Güven'in, yatırımcıları yanıltarak yaklaşık 7 milyon dolarlık fon topladığı iddia ediliyor. Güven'e yönelik suçlamalar arasında menkul kıymet dolandırıcılığı, elektronik iletişim yoluyla dolandırıcılık, vize sahtekarlığı ve ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı bulunuyor.

ABD'nin New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, fintech şirketi Kalder'in kurucusu ve CEO'su Türk iş insanı Gökçe Güven hakkında çok sayıda federal suçlamayı içeren iddianame düzenledi. Savcılığın açıklamasına göre Güven, yatırımcıları yanıltarak yaklaşık 7 milyon dolar fon toplamakla suçlanıyor.

YANILTICI BİLGİLERLE YATIRIM TOPLAMA İDDİASI

İddianamede, Gökçe Güven'in Kalder'in gelirleri, müşteri sayısı ve marka ortaklıklarıyla ilgili yatırımcılara yanlış ve abartılı bilgiler verdiği ileri sürüldü. Savcılığın iddiasına göre, tanıtım materyallerinde Kalder'i aktif olarak kullanan 26 marka olduğu ve 53 markanın ücretsiz denemelerde yer aldığı öne sürüldü; oysa belgelenen gerçeğin bunlardan uzak olduğu belirtildi.

ÇİFT DEFTER SAHTE BELGELER

Savcılık, Güven'in iki ayrı finansal kayıt sistemi kullandığını iddia ediyor. Birinde şirketin gerçek finansal durumu, diğerinde ise yatırımcılara sunulan ve rakamları şişirilmiş veriler bulunuyordu. Bu sistemin, yatırımcıların kararlarını etkilediği ve yatırımların toplanmasına yol açtığı kaydedildi.

O-1A VİZESİ BAŞVURUSUNDA DOLANDIRICILIK İDDİASI

Güven'in, öğrenci vizesinin sona ermesinin ardından ABD'de çalışma ve yaşama hakkı sağlayan "olağanüstü yetenek" (O-1A) vizesi için yaptığı başvuruda da sahte veya yanıltıcı bilgiler kullandığı ileri sürülüyor. İddianamede, bu kapsamda yer alan referans mektuplarının bazı yöneticilerce imzalanmış gibi gösterildiği ancak aslında Güven tarafından dijital olarak hazırlandığı iddia edildi.

SUÇLAMALAR VE OLASI CEZALAR

Savcılık, Gökçe Güven hakkında aşağıdaki suçlamalarla iddianame hazırladı:

Menkul kıymet dolandırıcılığı

Elektronik iletişim yoluyla dolandırıcılık

Vize sahtekarlığı

Ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı

Bu suçların her biri için ayrı ayrı cezai yaptırımlar bulunuyor ve teorik olarak toplamda onlarca yıl hapis cezası öngörülebiliyor.

GİRİŞİMCİ GEÇMİŞİ

Gökçe Güven, Kalder adlı fintech girişimini kurmadan önce çeşitli teknoloji şirketlerinde ürün tasarımı ve geliştirme rolleri üstlenmişti. Kalder daha önce başarılı yatırım turlarıyla milyonlarca dolarlık fon toplamış ve bazı uluslararası yatırımcılardan destek görmüştü.

DAVA DEVAM EDİYOR

Hazırlanan iddianame suçlamaları içeriyor ancak henüz bir mahkeme kararıyla kesinleşmiş bir hüküm yok. Süreç ABD federal mahkemelerinde sürüyor

Ekonomi, Finans, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk girişimci'ye ABD'de dolandırıcılık suçlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Türk askeri Gazze’de olmayacak“ diyen Netanyahu’ya Bakan Fidan’dan yanıt "Türk askeri Gazze'de olmayacak" diyen Netanyahu'ya Bakan Fidan'dan yanıt
İzmir’de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Sel suları araçları sürükledi İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Sel suları araçları sürükledi
Nesimi’nin kayıp eserleri ortaya çıktı Nesimi'nin kayıp eserleri ortaya çıktı
Teknik arıza çıktı Beşiktaş’ın yeni transferi Asllani, İstanbul’a gelemiyor Teknik arıza çıktı! Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, İstanbul'a gelemiyor
Cemaat namazdayken çatı çöktü Köy halkı yardıma koştu Cemaat namazdayken çatı çöktü! Köy halkı yardıma koştu
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak
Azerbaycan’dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek
Fenerbahçe Bükreş’ten 1 puanla döndü İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri Fenerbahçe Bükreş'ten 1 puanla döndü! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri
İş yerine kurşun yağdırdı Çok sayıda yaralı var İş yerine kurşun yağdırdı! Çok sayıda yaralı var

19:31
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
19:24
Antalya’da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı
Antalya'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı
18:36
Şampiyonlar Ligi’nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı
Şampiyonlar Ligi'nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı
18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
18:08
Fenerbahçe, Dominik Livakovic’i Dinamo Zagreb’e kiraladı
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'e kiraladı
18:05
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
17:34
İran’a saldırı ihtimali artıyor Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
İran'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
16:58
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ’terörist’ ilan edecek
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek
16:46
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
15:14
Fransa’dan tarihi adım Evlilikte “cinsel ilişki zorunluluğu“ kaldırıldı
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 20:05:56. #.0.5#
SON DAKİKA: Türk girişimci'ye ABD'de dolandırıcılık suçlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.