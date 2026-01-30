Türk girişimci\'ye ABD\'de dolandırıcılık suçlaması

ABD'nin New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, fintech şirketi Kalder'in kurucusu ve CEO'su Türk iş insanı Gökçe Güven hakkında çok sayıda federal suçlamayı içeren iddianame düzenledi. Savcılığın açıklamasına göre Güven, yatırımcıları yanıltarak yaklaşık 7 milyon dolar fon toplamakla suçlanıyor.

YANILTICI BİLGİLERLE YATIRIM TOPLAMA İDDİASI

İddianamede, Gökçe Güven'in Kalder'in gelirleri, müşteri sayısı ve marka ortaklıklarıyla ilgili yatırımcılara yanlış ve abartılı bilgiler verdiği ileri sürüldü. Savcılığın iddiasına göre, tanıtım materyallerinde Kalder'i aktif olarak kullanan 26 marka olduğu ve 53 markanın ücretsiz denemelerde yer aldığı öne sürüldü; oysa belgelenen gerçeğin bunlardan uzak olduğu belirtildi.

ÇİFT DEFTER SAHTE BELGELER

Savcılık, Güven'in iki ayrı finansal kayıt sistemi kullandığını iddia ediyor. Birinde şirketin gerçek finansal durumu, diğerinde ise yatırımcılara sunulan ve rakamları şişirilmiş veriler bulunuyordu. Bu sistemin, yatırımcıların kararlarını etkilediği ve yatırımların toplanmasına yol açtığı kaydedildi.

O-1A VİZESİ BAŞVURUSUNDA DOLANDIRICILIK İDDİASI

Güven'in, öğrenci vizesinin sona ermesinin ardından ABD'de çalışma ve yaşama hakkı sağlayan "olağanüstü yetenek" (O-1A) vizesi için yaptığı başvuruda da sahte veya yanıltıcı bilgiler kullandığı ileri sürülüyor. İddianamede, bu kapsamda yer alan referans mektuplarının bazı yöneticilerce imzalanmış gibi gösterildiği ancak aslında Güven tarafından dijital olarak hazırlandığı iddia edildi.

SUÇLAMALAR VE OLASI CEZALAR

Savcılık, Gökçe Güven hakkında aşağıdaki suçlamalarla iddianame hazırladı:

Menkul kıymet dolandırıcılığı

Elektronik iletişim yoluyla dolandırıcılık

Vize sahtekarlığı

Ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı

Bu suçların her biri için ayrı ayrı cezai yaptırımlar bulunuyor ve teorik olarak toplamda onlarca yıl hapis cezası öngörülebiliyor.

GİRİŞİMCİ GEÇMİŞİ

Gökçe Güven, Kalder adlı fintech girişimini kurmadan önce çeşitli teknoloji şirketlerinde ürün tasarımı ve geliştirme rolleri üstlenmişti. Kalder daha önce başarılı yatırım turlarıyla milyonlarca dolarlık fon toplamış ve bazı uluslararası yatırımcılardan destek görmüştü.

DAVA DEVAM EDİYOR

Hazırlanan iddianame suçlamaları içeriyor ancak henüz bir mahkeme kararıyla kesinleşmiş bir hüküm yok. Süreç ABD federal mahkemelerinde sürüyor