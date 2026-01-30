Türk girişimci\'ye ABD\'de dolandırıcılık suçlaması

ABD'nin New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, fintech şirketi Kalder'in kurucusu ve CEO'su Türk iş insanı Gökçe Güven hakkında çok sayıda federal suçlamayı içeren iddianame düzenledi. Savcılığın açıklamasına göre Güven, yatırımcıları yanıltarak yaklaşık 7 milyon dolar fon toplamakla suçlanıyor.
İddianamede, Gökçe Güven'in Kalder'in gelirleri, müşteri sayısı ve marka ortaklıklarıyla ilgili yatırımcılara yanlış ve abartılı bilgiler verdiği ileri sürüldü. Savcılığın iddiasına göre, tanıtım materyallerinde Kalder'i aktif olarak kullanan 26 marka olduğu ve 53 markanın ücretsiz denemelerde yer aldığı öne sürüldü; oysa belgelenen gerçeğin bunlardan uzak olduğu belirtildi.
Savcılık, Güven'in iki ayrı finansal kayıt sistemi kullandığını iddia ediyor. Birinde şirketin gerçek finansal durumu, diğerinde ise yatırımcılara sunulan ve rakamları şişirilmiş veriler bulunuyordu. Bu sistemin, yatırımcıların kararlarını etkilediği ve yatırımların toplanmasına yol açtığı kaydedildi.
Güven'in, öğrenci vizesinin sona ermesinin ardından ABD'de çalışma ve yaşama hakkı sağlayan "olağanüstü yetenek" (O-1A) vizesi için yaptığı başvuruda da sahte veya yanıltıcı bilgiler kullandığı ileri sürülüyor. İddianamede, bu kapsamda yer alan referans mektuplarının bazı yöneticilerce imzalanmış gibi gösterildiği ancak aslında Güven tarafından dijital olarak hazırlandığı iddia edildi.
Savcılık, Gökçe Güven hakkında aşağıdaki suçlamalarla iddianame hazırladı:
Menkul kıymet dolandırıcılığı
Elektronik iletişim yoluyla dolandırıcılık
Vize sahtekarlığı
Ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı
Bu suçların her biri için ayrı ayrı cezai yaptırımlar bulunuyor ve teorik olarak toplamda onlarca yıl hapis cezası öngörülebiliyor.
Gökçe Güven, Kalder adlı fintech girişimini kurmadan önce çeşitli teknoloji şirketlerinde ürün tasarımı ve geliştirme rolleri üstlenmişti. Kalder daha önce başarılı yatırım turlarıyla milyonlarca dolarlık fon toplamış ve bazı uluslararası yatırımcılardan destek görmüştü.
Hazırlanan iddianame suçlamaları içeriyor ancak henüz bir mahkeme kararıyla kesinleşmiş bir hüküm yok. Süreç ABD federal mahkemelerinde sürüyor
