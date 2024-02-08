Türk İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Ocak Ayında İyileşti

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ocakta 50,6 olarak gerçekleşti.
Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Ocak 2024 dönemi sonuçları açıklandı.
Buna göre, endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.
Aralıkta 49,7 olan İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Ocak 2024'te 50,6'ya yükseldi. Yılın ilk ayında Türk imalat sanayi ihracatçılarının talep koşulları 2023 Temmuz'dan bu yana ilk kez iyileşme gösterdi.
Ocak'ta endeks son altı 6 aydır ilk kez eşik değer 50'nin üzerine çıktı.
En büyük 5 ihracat pazarının 3'ünde artış var
Büyüme bölgesinde yer almaya devam eden ABD ve Birleşik Krallık ekonomilerine İtalya'nın da katılmasıyla birlikte Türk imalatçılarının en büyük 5 ihracat pazarından 3'ünde üretim artış gösterdi.
Bu durum ihracat ikliminin yeniden güçlenmeye başlamasında etkili oldu. Ekonomik aktivitedeki genişlemenin ABD'de son 6 ayın, Birleşik Krallık'ta ise son 8 ayın en yüksek hızına ulaşması dikkati çekti.
En hızlı büyüyen pazar BAE oldu
Türk imalat sanayi sektörünün en büyük ihracat pazarı olan Almanya, ocakta daralma eğilimini sürdürdü.
Bu ülkede üretim üst üste 7'nci ay düşüş gösterdi ve söz konusu düşüş aralık ayına göre daha hızlı gerçekleşti. Benzer şekilde Fransa'da da üretim daralma kaydetti.
Avro Bölgesi'nin en büyük iki ekonomisi olan Almanya ve Fransa'nın Türk imalat sanayi ihracatındaki payı yaklaşık yüzde 13 düzeyinde. Diğer Avro Bölgesi ülkelerinde ise karmaşık eğilimler gözlendi. Üretim, İspanya ve Yunanistan'da artarken Hollanda ve Avusturya'da daraldı.
Anket kapsamında takip edilen tüm ekonomiler içerisinde en güçlü büyüme, Hindistan'ı az farkla geride bırakan Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gözlendi.
PMI verilerinin kapsadığı Orta Doğu ekonomileri, ihracat pazarının yaklaşık yüzde 7'sini oluşturuyor. Bu doğrultuda Orta Doğu ülkelerine bakıldığında, üretimin Suudi Arabistan'da güçlü, Katar'da ılımlı bir artış kaydettiği, Mısır ve Lübnan'da ise daraldığı görüldü.
Rusya'da ekonomik aktivite ocakta artmaya devam etti. Söz konusu genişleme oran olarak güçlü seviyede ve aralık ayındakinin çok hafif altında kaydedildi. Buna karşılık Polonya, Çekya ve Kazakistan ekonomilerinde daralma eğilimi sürdü.
"Türkiye'nin ana ihracat pazarlarında talep koşulları güçleniyor"
Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, yılın ilk ayında baskı altında kalmaya devam eden Almanya ve Fransa gibi iki önemli ekonomi dışında, Türkiye'nin ana ihracat pazarlarında talep koşullarının güçlendiği yönünde belirgin işaretlerin söz konusu olduğunu belirtti.
Harker, "Birçok pazarda gözlenen iyileşme belirtileri, önümüzdeki aylarda Türk imalatçılarının dış pazarlara yönelik satışlarını daha da artırabileceğine ilişkin umut veriyor." açıklamasında bulundu.
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah'a yönelik planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini açıkladı. Patel, plansız ve düşünülmeden gerçekleştirilecek bir operasyonun felaket olacağını belirtti ve İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bu konuyu ilettiğini söyledi. Ayrıca, Refah'taki sivillerin nereye gideceği sorusunun İsrailliler tarafından yanıtlanması gerektiğini ifade etti.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.
Pakistan'da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimleri kana bulandı. Seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 39 güvenlik görevlisi yaralandı.
Son Dakika › Ekonomi › Türk İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Ocak Ayında İyileşti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?